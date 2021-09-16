Muş’un Malazgirt ilçesinde pancar alım kampanyası başladı

Muş'un Malazgirt ilçesinde pancar alım kampanyası törenle başladı.

Muş’un Malazgirt ilçesinde 12 köyde 581 çiftçi ile 2021 yılında 70 bin dekar alanda 110 bin ton şeker pancarı üretimi yapıldığı belirtildi. Pancar alım tesislerinde gerçekleşen törende konuşan Türk Şeker‘e bağlı Ağrı Şeker Fabrikası Ziraat Müdürü Mehmet Bayram, Malazgirt ilçesi Ağrı Şeker fabrikamızın yüzde 38 şeker pancarını karşılayan en önemli ilçemizdir. Ağrı Şeker Fabrikası Türk Şeker bünyesinde kurulmuş bir kamu kuruluşudur. 1984 yılından beri faaliyetlerini sürdüren sermeyesi kamuya ait bir kurumdur. Fabrikamız 2021 yılında 4 Ziraat Bölge Şefliği ile 71 köyde bin 534 çiftçiyle sözleşme imzalayarak 75 bin 500 dekar alanda pancar ekimi gerçekleştirilmiştir. 2021 yılında rekolte tahmini olarak 290 bin ton bedeli ödenen pancar, 275 bin ton işlenecek pancar ve bu işlenecek pancardan 39 bin ton pancar şeker, 75 bin ton küspe ve 11 bin ton ise manes üretimi beklenilmektedir. 2021 yılında fabrikamız pancar bedelini 130 milyon TL olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca piyasaya yapacağı katma değerinde 250 milyon TL olacağı beklenilmektedir. Fabrikamız kampanya döneminde 300 bin ton pancarın nakliye araçlarıyla taşınmasıyla nakliye sektörüne, üretilen küspeyle tarım sektörüne, üretilen menas ile ilaç sanayisine, dezenfektan üretimine ve silah sanayisine katkı sunmaktayız.

Malazgirt ilçemizde 12 köyde 581 çiftçi ile 70 bin dekar alanda 110 bin ton bedeli ödenen pancar temin edilmektedir. Malazgirt ilçemiz Ağrı Şeker fabrikamızın yüzde 38 şeker pancarını karşılayan önemli bir ilçemizdir” dedi.

Pancar alım tesislerinde gerçekleşen törene katılan Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, tüm pancar üreticilerine hayırlı ve bereketli bir yıl geçirmesi temennisinde bulundu. Pancar üretiminin ilçenin en önemli geçim kaynağı olduğunu belirten Başkan Tahsin Kılıç, "Değerli çiftçilerimiz bu kampanya hepimize hayırlı olsun. İnşallah kazasız belasız bir yıl olur. Güzel verimli bir yıl olur. Ben özelikle ‘Reflektör’ konusunda hepinize mesaj gönderdim. Yaklaşık 10 bin çiftçimize mesaj gönderdik. Traktör römorklarının arkasına takacağınız bir reflektör, kaç tane olası kazayı önlemeyecektir” dedi.

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın ise, Çiftçilerimiz emekçi insanlardır. başkanımız dediği gibi bizim marketlerden tutun kafe restoranlara kadar, yediğimiz içtiğimiz her şeyde biz çiftçilerimize borçluyuz. Çitçiler bir ülkenin lokomotifidir. Eğer bu lokomotif durursa tüm ekonomi durur ve bu ülkeye batmaya mahkum olur. Biz bakanımıza da özelikle bölgedeki üreticilerin içinde bulunduğu sıkıntıları dile getirdik. Pancar alım kampanyası tüm çiftçilerimize hayırlı olsun inşallah” dedi

Törende pancar toplama alanına ilk şeker pancarı getiren 3 çiftçiye hediye verildi. Konuşmaların ardından şeker alım sahasında açılış kurdelesi dualar ile kesilerek pancar alımına başlandı. Şeker pancarını kantara ilk getiren çiftçiler çeşitli hediyeler ile ödüllendirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.