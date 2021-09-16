Jandarmadan okul çevrelerinde “Huzur” uygulaması

Muş’ta, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla okul çevrelerinde ‘huzur’ uygulaması gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde icra edilen huzur ve güven uygulaması kapsamında, tüm ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve öğrenci yurtlarının çevrelerinde ki park, bahçe, metruk binalar, alkol ve tütün satışı yapan yerler, umuma açık yerler ile okulla ilişkisi olmadığı halde okul ve çevresinde bulunan şüpheli şahıslar ve aranan şahıslara yönelik uygulama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, 20212022 eğitimöğretim yılı içerisinde bu tür uygulamalara devam edileceği ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.