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Malazgirtli kırtasiyeciden öğrencilere 'Ücretsiz deneme sınavı'

İHA

Malazgirtli kırtasiyeciden öğrencilere 'Ücretsiz deneme sınavı'

Muş’un Malazgirt ilçesinde faaliyet gösteren bir kırtasiye, yeni eğitim öğretim yılında ilçe genelindeki tüm ortaokulların 8. sınıf ve liselerin 12. sınıf öğrencileri için ücretsiz deneme sınavı düzenliyor.
Malazgirt Bilim Kırtasiye sahibi Feryat Balcı, Covit19 pandemisi dolayısı ile ilçede eğitim gören tüm öğrencilerin zorlu ve oldukça stresli bir süreç yaşadığını söyledi. Pandemi döneminde etkilenen öğrencilere destek vermek amacıyla ortaokulların 8. sınıf öğrencileri için yaklaşık bin 300 adet, liselerin 12. sınıf öğrencileri içinde yaklaşık 700 adet ücretsiz deneme sınavı kitapçığı dağıtarak deneme sınavı düzenlendiklerini ifade eden Feryat Balcı, "Maksadımız pandemi döneminde derslerden uzaklaşan öğrencilerimizin bilgilerini tazelemek. "Bizler yaklaşık 2 yıldır pandemi dolayısı ile kapanan okullar yüzünden iş yapamıyorduk. Çok şükür yeni normalleşme süreci ile okullarımız açıldı. Bizde yıllardır demene sınavı aldığımız firmanın kurumsal ürünü olan ‘Hazır Bulunuşluk’ demen sınavı istedik. Sağ olsun firma yetkililerimiz bize toplamda 2 bin adet uygun fiyata demene sınavı kitapçığı yolladı. Firma yetkililerine Malazgirtli öğrenciler adına çok teşekkür ediyorum. Bizde bu kitapçıkları okullarımıza dağıttık. Dememen sınavına girecek öğrencilerimize başarılar diliyorum. İnşallah tez zamanda bu corona virüs illetinden kurtuluruz” dedi.
Deneme sınavına giren öğrencilerin aileleri ise, “Böyle dönemlerde ve zor şartlarda denemelerin olması bizim için iyi oldu. Sekizinci sınıflarda okuyan öğrencilerimiz ile 12. sınıf öğrencilerimiz hem deneme notlarını öğreniyorlar hem de ortalamalarını öğreniyorlar. Öğrencilerimize bu imkânı sağladığı için kırtasiye yetkililerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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