Muş'a şehit ateşi düştü



Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)IRAK'ın kuzeyi AvaşinBasyan Meydantepe Bölgesi'nde teröristler tarafından düzenlenen el yapımı patlayıcı (EYP) saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak'ın (27) acı haberi, memleketi Muş'taki baba ocağına ulaştı.

Kuzey Irak´ta AvaşinBasyan Meydantepe Bölgesi'nde teröristlerin gerçekleştirdiği EYP'li saldırıda Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak ağır yaralandı. Yüksekova Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

MUŞ´TAKİ AİLESİNE ACI HABER ULAŞTI

Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak´ın Muş´taki baba evine acı haber ulaştı. Şehidin, Yeşilce Mahallesi 718´inci sokakta bulunan evine ve sokağına Türk bayrağı asıldı. Vatandaşlar, şehit askerin evinin önünde toplandı.

Şehit askerin cenazesinin yarın sabah saatlerinde Muş´a getirileceği ve Lale Camii'nde öğle namazına müteakiben düzenlenecek cenaze töreni sonrası şehir mezarlığındaki şehitlikte toprağa verileceği öğrenildi.

SedefBedri Solak çiftinin 5 çocuğundan 4´üncüsü olan şehit Ümit Solak´ın bir yıl önce nişanlandığı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2021-09-17 21:06:13



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