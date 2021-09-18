Şehit uzman çavuş, Muş'ta toprağa verildi



Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)IRAK'ın kuzeyinde mevzi tahkimatı yaptığı sırada basma düzenekli el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak (27), memleketi Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede 1 yıl önce nişanlandığı şehit askerin tabutuna sarılan Aysun Bozyiğit, "Mis kokulum, ne olursun kalk. Ümit'im evlenecektik, nasıl beni koyup gittin?" diyerek gözyaşı döktü.

Irak'ın kuzeyinde 'PençeYıldırım' harekatı kapsamında, Maydan Üs Bölgesi'nde mevzi tahkimatı yaparken basma düzenekli EYP'nin infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Solak için Lale Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine şehidin ailesinin yanı sıra Vali İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda kişi katıldı. Cenazede 1 yıl önce nişanlandığı şehit askerin tabutuna sarılan Aysun Bozyiğit, "Mis kokulum, ne olursun kalk. Ümit'im evlenecektik, nasıl beni koyup gittin?" diyerek ağladı. İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun duasının ardından şehit askerin naaşı omuzlara alındı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak'ın cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü şehir mezarlığındaki şehitlikte toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2021-09-18 13:15:53



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