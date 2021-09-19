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Muşlu Mehtap'ın hayatı mikrokredi ile değişti

DHA

Muşlu Mehtap'ın hayatı mikrokredi ile değişti


Mahammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)MUŞ'ta yaşayan 5 çocuk annesi Mehtap Yıldırım (44), aldığı mikrokredilerle atölye açıp, istihdam sağladı. Yıldırım, en büyük hayalinin tekstil fabrikası açıp kadınlara iş olanağı sağlamak olduğunu söyledi.
Mehtap Yıldırım, 2012 yılında Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) tarafından oluşturulan Türkiye Grameen Mikrofinans Programı'yla (TGMP) tanıştı. Mikrokredi projesinin özellikle kadın girişimcilere sunduğu maddi destekle iş dünyasına katılan kadınlara, böylelikle bir yenisi daha eklendi. Kendi işini kurmak amacıyla ilk olarak 700 lira mikrokredi alan Yıldırım, evine kurduğu küçük atölyesinde ortaya çıkardığı el emeği, göz nuru ürünlerini satarak kazanç elde etmeye başladı. Dört elle sarıldığı işini büyütmeyi hedefleyen Yıldırım, aradan geçen 9 yılda toplam 50 bin TL kredi kullanarak iş yeri açıp başarı hikayesi yazdı.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bünyesinde aynı zamanda usta öğretici olarak eğitim veren Yıldırım, iş yerinde 2 kadını daha istihdam etti. İş hayatındaki başarısıyla ev alıp, 5 çocuğundan 2'sini evlendiren Yıldırım, 3 çocuğunun da eğitim-öğretimlerini sürdürüyor. Çay ocağı işleten eşine açtığı iş yeriyle de destek veren Yıldırım´ın hayali ise büyük bir tekstil fabrikası kurarak, yüzlerce kadına iş imkanı sağlamak.
'HİÇBİR YERDEN DESTEĞİM YOKTU'
9 yıl önce iş hayatına atılma kararı alan Yıldırım "Hiçbir yerden desteğim yoktu. Çok zor günler geçirdim. Mikrokredi ile tanıştım ve 9 yıldır mikrokredi ile çalışıyorum. Öncelikle kendime küçük bir yer açtım ve böylelikle işimi daha iyi geliştirdim, daha da büyüttüm. İnşallah, işimi daha da çok büyüteceğim" diye konuştu. En büyük hayalinin bir tekstil fabrikası açmak olduğunu belirten Yıldırım "Çalıştım aileme destek oldum. Çocuklarımı evlendirdim, kendime ev aldım. İşimi daha da büyütmeyi düşünüyorum. Büyük bir tekstil fabrikası açmayı düşünüyorum. Burada yüzlerce genç kızımıza iş imkanı sağlamak istiyorum" dedi.
'ÖRNEK BİR MİKROKREDİ GİRİŞİMCİMİZ VAR'
Yıldırım'ın çok güzel işler başardığını anlatan Mikrokredi Muş Şube Sorumlusu Elif Demir ise "Mehtap Hanım ile bugün 9'uncu yılımızı doldurduk. Bugüne kadar yapmış olduğu başarılı çalışmalarından ötürü kendisini tebrik ederiz. Bütün kadınlarımıza sesleniyoruz; sizlerde yapabilirsiniz. Örnek bir mikrokredi girişimcimiz var zaten Mehtap Hanım ve sizlerde onun gibi olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2021-09-19 11:49:58

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