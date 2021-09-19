Malazgirt'te Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

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Muş’un Malazgirt ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene Malazgirt Kaymakamlığı adına vekaleten Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, siyasi parti ilçe başkanları, kurum amirleri, STK temsilcileri, daire amirleri ve gaziler katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okunarak Türk bayrağı göndere çekildi.

Tören sonunda Kaymakam Mehmet İlidi, gaziler ile sohbet edip gaziler günlerini kutladı.

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