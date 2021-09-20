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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş Ovası’nda ayçiçeği hasadı başladı

İHA

Muş Ovası’nda ayçiçeği hasadı başladı

3 milyon 570 bin dekar tarım arazisi ile Türkiye’nin üçüncü ekilebilir alanına sahip olan Muş Ovası’nda ayçiçeği hasadı başladı
Türkiye'nin sıvı yağ ve kuruyemiş ihtiyacını karşılamada önemli bir yere sahip olan Muş'taki Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi tarafından yaklaşık 23 bin dekar alanda ekimi yapılan ayçiçeklerinin hasadı için biçerdöverler çalışmaya başladı. Yaz mevsiminde uçsuz bucaksız tarlalardaki sarı rengiyle kartpostallık manzaralar oluşturarak doyumsuz seyir zevki sunan ayçiçekleri, şimdi de sofraları süslemek için hasat ediliyor. Kent ekonomisine yaklaşık 28 milyon liralık katkı sunması beklenen ayçiçeği, hasadın ardından ülkenin çeşitli illerine gönderilecek.

“Kent ekonomisine 28 milyona yakın bir katkı sağlamaktayız”
Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi Arazi Operasyon Sorumlusu Serkan Güler, 23 bin dönüme yakın alanda ayçiçeği ekimi yaptıklarını ve bunların yağlık ve çerezlik olarak ürettiklerini söyledi. Elde ettikleri ürünleri Türkiye’nin çeşitli illerine gönderdiklerini kaydeden Güler, “Kent ekonomisine de 28 milyona yakın bir katkı sağlamaktadır bu ekilişimiz. 10 biçerdöverle hasat yapıyoruz. Çift operatörlü olarak 60’a yakın elemanla çalışmamız mevcut kendi personellerimizle birlikte Diyarbakır’dan gelen biçerdövercilerle hasadımızı yapıyoruz. Ayçiçeği ekimi 4. ayda başlar ve 9. ayda hasat yapılır. Bahar başından beri ekim, gübre, çapa ve ilaçlama dahilinde bir özverili çalışmayla bugüne kadar gelebildik. Allah’a şükür hasatta iyi ve verim de şu anda güzel görünüyor. Hasadımıza devam ediyoruz” dedi.

“10 biçerdöverle çalışıyoruz”
Biçerdöver operatörü Fehmi Sevim de Muş Ovası’nda ayçiçeği hasadına başladıklarını belirterek, “1520 gün burada çalışacağız. Beşinci ayda Mardin’e gidiyoruz, oradan sonra Diyarbakır’a, oradan Elazığ’a, Elazığ’dan Muş’a geliyoruz ve buradan da Ağrı’ya gidiyoruz. Şu anda 10 biçerdöverle çalışıyoruz. Hasadın verimi iyi durumda” diye konuştu.

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