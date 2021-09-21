Kaymakam Güder, gazilerle yemekte buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Güder, gazilerle yemekte buluştu

İHA

Kaymakam Güder, gazilerle yemekte buluştu

Muş’un Varto Kaymakamı Mehmet Güder, Gaziler Haftası nedeniyle ilçedeki gazilerle yemekte bir araya geldi.
Gaziler için verilen yemeğe Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Güder, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Cengiz Mete Yavuz, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Gök, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Fevzi Tepe, şehit aileleri ve kurum amirleri katıldı. Burada bir açıklama yapan Kaymakam Mehmet Güder, ilçedeki ikinci haftası olduğunu belirterek, “Gazilerimizle bir araya gelmek bizim için gurur vericidir. Kendilerine minnettarız. Kendilerinden Allah razı olsun. Şu anda huzur içinde yaşıyorsak; sizin yıllar evvel Kore, Kıbrıs ve son 2030 yıllık olaylardan dolayı yaptığınız gazalardan dolayıdır. Sizler her zaman kalbimizde yerinizi koruyacaksınız. Hepinize saygılarımı sunarım. Allah hepinizden razı olsun” dedi.
Kore gazisi Bektaş Aslan ve Kıbrıs Gazisi Hamdi Kırmızıgül’ün de birer konuşma yapmasının ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla program son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muşlular spor ve sanatın gelişimi için tek yürek oldu
YEREL HABERLER Muşlular spor ve sanatın gelişimi için tek yürek oldu
Çocukların içinde bulunduğu araçla eroin taşıyan çift polise yakalandı Muş’ta 40 kilo 900 gram uyuşturucu taşıyan çift tutuklandı
YEREL HABERLER Çocukların içinde bulunduğu araçla eroin taşıyan çift ...
Muş’ta DAKA’dan kooperatifçilik paneli
YEREL HABERLER Muş’ta DAKA’dan kooperatifçilik paneli
Muş Ovası’nda ayçiçeği hasadı başladı
YEREL HABERLER Muş Ovası’nda ayçiçeği hasadı başladı
Bulanık’ta 18 Eylül Gaziler Günü Kutlandı
YEREL HABERLER Bulanık’ta 18 Eylül Gaziler Günü Kutlandı
Malazgirt'te Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
YEREL HABERLER Malazgirt'te Gaziler Günü dolayısıyla tören ...
Muş’ta 19 Eylül Gaziler Günü töreni
YEREL HABERLER Muş’ta 19 Eylül Gaziler Günü töreni
Muşlu Mehtap'ın hayatı mikrokredi ile değişti
YEREL HABERLER Muşlu Mehtap'ın hayatı mikrokredi ile değişti
Varto'da gaziler günü kutlandı
YEREL HABERLER Varto'da gaziler günü kutlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.