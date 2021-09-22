Muş'ta evlat nöbetine katılan aile sayısı 10'a yükseldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta evlat nöbetine katılan aile sayısı 10'a yükseldi

İHA

Muş'ta evlat nöbetine katılan aile sayısı 10'a yükseldi

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak evlat nöbetine katılan ailelerin sayısı 10'a yükseldi.
Muş'ta, HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin umutlu bekleyişi sürüyor. Öğle saatlerinde parti binası önüne eylem için gelen anneler, oturma eylemi başlattı. HDP İl Başkanlığı önünde toplanan aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "TürkKürt kardeştir, HDP kalleştir" ve "Halkı dolandıran parti" dövizleri açarak slogan attı. Gözü yaşlı anne Gülbahar Teker, HDP'ye tepki göstererek parti binasına yürüdü. Anne Gülbahar Teker'i, polis ekipleri güçlükle sakinleştirebildi.

Aile sayısı 10'a yükseldi
Eyleme katılan Teker, Özcan, Yenilmez, Aktar, Kılıç, Arul, Baykara, Uçkun ve Sönmez Yıldız ailelerine bir destek de Koçhan ailesinden geldi. 2015 yılında Bursa’da ‘işe gidiyorum’ diye evden çıkan 1982 doğumlu, evli ve bir kız çocuğu babası Ersin Koçhan, bir daha eve geri dönmedi. Ersin Koçhan’dan haber alamayan aile, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırıldığını öğrendi.

“Taş yastığınız, toprak döşeğiniz olmuş dönün”
Muş’taki evlat nöbetine destek veren Ersin Koçhan’ın annesi Ayten Koçhan, 7 yıldır oğlunun kandırılarak dağa götürüldüğünü ve kendisinden hiçbir haber alamadığını söyledi. Oğluna dönmesi için seslenen gözü yaşlı anne Ayten Koçhan, “Yavrum neredesin dön. Gel o yol yol değil. Askerimizi var, polisimiz var, hükümetimiz var dön gel yavrum, kuzum. Onların yavrularının yastık başlarında, yorgan üstlerinde, sizin ise taş yastığınız, toprak döşeğiniz olmuş dönün. Gel baban hasta yavrum. Bursa’da kandırıp götürdüler. Lanet olsun PKK’ya, lanet olsun HDP’ye. Onların yavruları okuyor, yavruları yanlarında. Bizim çocuklar dağlarda. Çalışıyordu akşam işten dönmedi. Daha yeter ciğerimiz yandı, yeter analar ağladı. Devletimiz arkanızda dönün” dedi.

“Son çocuk dağdan dönene kadar bekleyeceğiz”
2014 yılında oğlu dağa götürülen anne Gülbahar Teker de, bir ailenin daha eyleme katıldığını ve gün geçtikçe sayılarının arttığını ifade etti. Evlat nöbetine devam ettiklerini kaydeden Teker, “Son çocuk dağda kalana kadar bekleyeceğiz. HDP’ye, PKK’ya lanet olsun. Bu çocuklar nerede? Getirsinler çocuklarımızı bize teslim etsinler. Yazık değil mi bu anne babalara. Ben çocuğumu istiyorum. Çocuğum ölse de eyleme devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

“HDP’den çocuğumu istiyorum”
2016 yılından bu yana oğlundan haber alamadığını anlatan anne Şahinaz Özcan ise “HDP’nin önündeyim çocuğumu istiyorum. Beş senedir çocuğum kayıp, bir haber alamadım. Bu Kürt davası değil. Çocukları götürüp aileleri perişan ediyorlar. Atilla, dön gel oğlum seni bekliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Güder, gazilerle yemekte buluştu
YEREL HABERLER Kaymakam Güder, gazilerle yemekte buluştu
Muşlular spor ve sanatın gelişimi için tek yürek oldu
YEREL HABERLER Muşlular spor ve sanatın gelişimi için tek yürek oldu
Çocukların içinde bulunduğu araçla eroin taşıyan çift polise yakalandı Muş’ta 40 kilo 900 gram uyuşturucu taşıyan çift tutuklandı
YEREL HABERLER Çocukların içinde bulunduğu araçla eroin taşıyan çift ...
Muş’ta DAKA’dan kooperatifçilik paneli
YEREL HABERLER Muş’ta DAKA’dan kooperatifçilik paneli
Muş Ovası’nda ayçiçeği hasadı başladı
YEREL HABERLER Muş Ovası’nda ayçiçeği hasadı başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.