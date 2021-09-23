Muş’ta kalpazan operasyonu: 6 gözaltı

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Muş’ta parada sahtecilik yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünün parada sahtecilik suçu kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi. Çalışmalar sonucunda 6 şüpheli şahsın üzerinden toplamda 33 sahte 100 TL banknot, 1 tabanca, 1 şarjör ve 32 adet 7.65 mm çapında dolu fişek ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan 1 aparat ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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