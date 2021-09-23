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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malazgirt ve Varto ilçeleri VEDAŞ yatırımlarıyla parladı

İHA

Malazgirt ve Varto ilçeleri VEDAŞ yatırımlarıyla parladı

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Muş İl Müdürlüğü tarafından Malazgirt ve Varto ilçelerinde elektrik hatları yer altına alınırken, yeni inşa edilen aydınlatma tesisleriyle de cadde ve sokaklar aydınlatılıyor.
VEDAŞ’ın Malazgirt ve Varto ilçelerine yatırımları devam ediyor. Ekipler tarafından yapılan hummalı çalışmayla ömrünü tamamlayan eski hatlar kaldırılırken, elektrik hatları da yer altına alındı. İlçelerde aydınlatma ihtiyacı duyulan bölgelerde çalışma yapan VEDAŞ ekipleri, cadde ve sokakları ışıl ışıl hale getirdi.

“Sokak ve caddelerimizi ışıl ışıl hale getiriyoruz”
Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar, merkez ve ilçelerin yanı sıra en ücra bölgeleri bile yatırım, bakım ve onarım çalışmalarıyla buluşturduklarını ifade etti. Birçok noktada bulunan havai hatları yer altına alarak hem elektrik şebekelerini olumsuz iklim şartlarından koruduklarını hem de şehir estetiğine katkı sağladıklarını ifade eden Coşar, “Aydınlatma kapsamında yaptığımız çalışmalarla sokak ve caddelerimizi ışıl ışıl hale getiriyoruz. Arıza oluşumunu önleyici tedbirler alarak modern ve sorunsuz bir şebeke oluşturmak, ayrıca tüketicilerimizin memnuniyetini daha da geliştirmek için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz” dedi.

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