Devlet desteğiyle kurulan elma bahçelerinden 30 bin ton meyve bekleniyor

Muş’ta devlet desteğiyle dağıtılan 5 bin elma ağacında yılın ilk hasadına başlayan çiftçiler, 30 bin ton civarında ürün elde etmeyi bekliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 200 çiftçiye dağıtımı yapılan elma ağaçları meyve vermeye başladı. Merkeze 45 kilometre mesafedeki Karakele köyünde yetişen elmaları toplayan çiftçiler, hem meyveciliği geliştirdi hem de geçimlerini bu işle sağlamaya başladı.

Yaklaşık 50 yıldır sebze ve meyve yetiştirdiğini ifade eden 66 yaşındaki 16 çocuk babası Abdulsamet Tuğurul, aldığı devlet desteği sayesinde meyveciliği geliştirerek, geçimlerini sağladıklarını söyledi. Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından köy sakinlerine 5 bin civarında meyve fidanı hibe edildiğini kaydeden Tuğurul, “Devletimizin katkısıyla meyvecilik köyümüzde gelişti. Bu sayede köyde yaklaşık 200 kişi örnek bahçe kurdu. Şu anda burada yetişen elmalar Türkiye’nin en iyi elmasıdır. Köyümüzde çok güzel meyvecilik yapılmaktadır. Bugün itibariyle güz elması hasadına başladık. Yaklaşık 30 bin ton elma bekliyoruz. Meyvecilik köyümüzde vatandaşımızın geçim kaynağı haline geldi. Geleceğimiz olan çocuklarımız için bir mirastır. İnşallah çocuklarımız daha iyisini yapacaktır” dedi.

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