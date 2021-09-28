Muş’ta binlerce kuş hasadı yapılan tahıl yığınlarını mesken tuttu

3 milyon 570 bin dekar tarım arazisi ile Türkiye’nin üçüncü ekilebilir alanına sahip olan Muş Ovası’nda kuluçkaya yatan yüz binlerce kuş, hasadı yapılarak depolanan tahıl yığınlarında yıl boyunca tonlarca hububat tüketiyor.

Muş’ta Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi tarafından hasadı yapıldıktan sonra araziye yığılan ve depolara alınan tahıllara kuşlar akın ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla tahıl depolarına akın eden kuşlar, ses ve uçuşmalarıyla görsel şölen sunuyor. Depoları mesken tutarak yıl içerisinde tonlarca hububat tüketen kuşlar, işletmede çalışan personellerle de arkadaşlık ediyor. Adeta kuş cennetini andıran işletmede, yem yiyen kuşlara zarar da verilmiyor.



“Birbirimize çok alıştık”

Yaşanan kuraklıktan dolayı kuşların Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi alanı dışında yeşil alan ve yiyecek bulamadığı için depolara akın ettiğini ifade eden İşletme Müdürü Burhan Çam, “Burası bir kuş cenneti haline gelmiş durumda. Kuraklık dolayısıyla hayvanlar ovada yiyecek bulamıyor. Bu durumda karga, güvercin, serçe gibi yüz binlerce kuşu şu anda biz besliyoruz. Artık birbirimize çok alıştık. Diye biliriz ki bütün Muş Ovası’ndaki kuşlar buraya akın ediyor. Kuşlara müdahale etmiyoruz. Burada toy kuşları ve diğer kuşlarımız var. Artık aç kalan hayvanlar buranın yolunu tutuyor. Bunlar özel misafirlerimiz” dedi.

İşletme çalışanlarından Zafer Köse ise çalışanlar olarak kuşlara dokunmadıklarını belirterek, “Gürültü duyduklarında uçarak elektrik telleri, trafo, ağaç dalları ya da çatılara konarak bir süre bekliyorlar. Daha sonra üzeri naylon branda çekili hububatı yiyebilmek için kaldıkları yerden devam ediyorlar. Yüz binlerce kuş, sabah saatlerinden gün batımına kadar burada kalıyor. Zaman zaman havada dans eden kuşlar görsel şölen oluşturarak güzel görüntüler ortaya çıkarıyor” diye konuştu.

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