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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta Atatürk Şehir Müzesi açıldı

DHA

Muş'ta Atatürk Şehir Müzesi açıldı


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ´ta hayata geçirilen ve bünyesindeki 2 bine yakın eser ile adeta tarihe ışık tutan `Atatürk Şehir Müzesi´ açıldı.
Merkez Minare Mahallesi'nde uzun yıllar Atatürk İlkokulu olarak kullanılan bina, Muş Valiliği tarafından restore edilip müzeye dönüştürülerek Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teslim edildi. 2 katlı, 4 bin 700 metrekare kapalı alana sahip binada 2 bine yakın eser sergiye hazır hale getirildi. Atatürk Şehir Müzesi, düzenlenen törenle hizmete girdi. Müzenin bahçesinde düzenlenen törene Vali İlker Günüzöz, Muş Belediye Başkan Vekili Aydın Özarslan ve Müzeler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Emir Gökhan Bozkurtlar ile çok sayıda davetli katıldı. Konuşmaların ardından Vali İlker Gündüzöz ile beraberindeki heyet, müzenin açılışını yaptı.
Müzeyi gezdikten sonra açıklama yapan Vali İlker Gündüzöz, "İnşallah vatandaşlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız buraya ziyarete geleceklerdir. Burada okuyan belli bir yaşın üstündeki vatandaşlarımız da nostalji yaşayacaklar. Okudukları okulu görme, hem de burada kültürleri, medeniyeti adım adım izleyecekleri bir müze gezisine kavuşacaklar. Bir şehrin bunlar kültürel varlıkları, zenginlikleridir. Bir şehirde müze olması lazım, kütüphane olması lazım, kültürel alanların olması lazım. Park ve bahçelerin olması lazım. Şehri şehir yapan, taçlandıran bunlardır. Bu eksikliği hep birlikte, el birliğiyle giderdik. Müze sadece Muş´ta yapılmadı. Aynı zamanda Malazgirt İlçesi´nde de oldukça güzel, tematik bir müze yaptık. 1071 tarihinden giriyorsun, 2071 tarihinden çıkıyorsunuz. O müzeye de tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Yarın da inşallah onun resmi açılışını yapacağız" diye konuştu.  
ATATÜRK ŞEHİR MÜZESİ
2 katlı müze içerisinde; arkeolojik, etnografik, Sultan Alparslan ve 1071 Malazgirt Savaşı´nı anlatan 8 teşhir salonu, sikke salonu, Malazgirt eserleri ve geçici sergi salonu, çocuk kütüphanesi, idari bölüm, memur ve uzman odası yer alıyor.
Arkeolojik salonlarda; kalkolitik çağdan başlayarak, erken tunç çağı, orta tunç çağı, geç tunçerken demir çağı, orta demir çağı (urartu), Helenistik, Roma, Doğu Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserler sergileniyor. Bu eserlerde pişmiş toprak heykeller, adak levhaları, mezar taşları ve taş vakfiye ait oldukları dönemin kültür, sanat, yaşam tarzı ve inanç sistemiyle ilgili tarihsel bir yolculuğa çıkma fırsatı sunuyor. Etnografik salonda ise; Osmanlı dönemine ait gerdanlıklar, kemerler, kemer tokaları, bilezikler, tepelikler, şifa tasları, vazolar, şamdanlar, semaverler, ağızlıklar, kahve öğütücüleri, kılıçlar, kamalar, barutluklar ve tabancalar sergileniyor.
Sultan Alparslan-Malazgirt Savaşı Salonu´nda da Sultan Alparslan´a ait bilgiler, Malazgirt Savaşı´nı anlatan görseller ile bilgi panoları bulunuyor. Kısa süre içerisinde Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi kapsamında yapılan yüzey araştırması ve sondaj çalışmalarından çıkan eserlerde sergilenmeye başlanacak. DHA-Kültür Sanat Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2021-09-29 15:48:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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