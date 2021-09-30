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Muş’ta 17 yıllık uyuşturucu bağımlısı genç tedaviye gönderiliyor

İHA

Muş’ta 17 yıllık uyuşturucu bağımlısı genç tedaviye gönderiliyor

Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği, 17 yıldır uyuşturucu kullanan genci tedavi olması için İstanbul’a gönderiyor.
Muş’ta yaşayan 31 yaşındaki evli ve 4 çocuk babası D.Ş., tedavi olmak için Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneğinden yardım istedi. Dernek Başkanı Alparslan Bingöl’le görüşen D.Ş., tedavi olmak için İstanbul’a gönderilecek.
17 yıllık bağımlı olan D.Ş.’nin derneğe tedavi için müracaatta bulunduğunu ifade eden Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkanı Alparslan Bingöl, “Bize müracaat eden kardeşimiz 17 senelik bağımlı. Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadelede Derneğimize müracaat ederek ‘beni kurtarın’ dedi. Bizler de İstanbul’da Kevser Vakfı Başkanımız Ferhat Çalışye ile görüşüp durumu anlattık. Sağ olsun Başkanımız Bayder Yaşam Merkezi ile görüşüp tedavi için İstanbul’a göndereceğiz. Uçak biletini, yol masraflarını Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadelede Derneği olarak karşıladık. Tek derdimiz Muş gençliğidir. Gençlerimize sahip çıkılsın, uyuşturucudan uzak dursunlar” dedi.

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