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'1071'den 2071'e Zaman Tüneli Malazgirt Müzesi açıldı

DHA

'1071'den 2071'e Zaman Tüneli Malazgirt Müzesi açıldı


Muhammed Sami MARALAsena TUTAR/MALAZGİRT (Muş), (DHA)MUŞ'ta yapılan '1071'den 2071'e Zaman Tüneli Malazgirt Müzesi' açıldı. Açılışı yapan Muş Valisi İlker Gündüzöz, Türk tarihini özetleyen müzede, bin yıllık öykü ve idealin ele alındığını söyledi.
Malazgirt ilçesinde 17 bin metrekare alan üzerine kurulan ve Türk tarihini özetleyen '1071'den 2071'e Zaman Tüneli Malazgirt Müzesi'nin açılışına; Muş Valisi İlker Gündüzöz, Müzeler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Emir Gökhan Bozkurtlar, Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
'ANADOLU'NUN KAPISI'
Muş Valisi İlker Gündüzöz, tarihin tanıtımı ve gelecek nesillere aktarımı için müzelerin önemine değinerek, "Muş´ta bir kültürel iklim yaşamak için, kültürel zenginliği ortaya koyabilmek için böylesi sembolik binaların, müzelerin hayata geçmesinde fayda var. Tabi tören alanı içerisinde tematik bir başka müze projesi de düşünülüyor. Burada da valiliğimiz tarafından yine Malazgirt´in içerisinden bir başka lokasyondan gençlerimizi ve tüm aileleri uzaktan yakından gelenleri Malazgirt´in ruhu ve havasıyla buluşturacak anlamlı bir müze yapmayı ilk göreve başladığımız günlerde düşündük. Benim vali olarak göreve başladıktan sonra ilk ziyaret etiğim yer Malazgirt´tir. Tabi bu tesadüf değil, aslında Alparslan´a duyulan saygıdır. Anadolu´nun kapısı olan Malazgirt´in önemine vurgu yapmak içindir. O gün düşündüğümüz bu müze projesini Allah´a çok şükür ki bugün açmayı hep birlikte başardık" dedi.
'BİN YILLIK BİR ÖYKÜ VE İDEAL'
Zaman Tüneli Müzesi'nde bin yıllık öykü ve idealin ele alındığını vurgulayan Vali Gündüzöz, "Muş gibi tarihi ve milli değeri, Anadolu´nun metaforuyla izah ettiğimiz çok önemli bir miladı içinde barındıran ilde şehir müzesi yoktu. Böyle bir ortamda, kültürel iklimi yaşayacak müzeye sahip bile olamamışız. Bu açıdan hızla Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, çünkü buradaki Malazgirt´teki vurgu ve Türkiye´deki kültüre ilişkin vizyonel yaklaşım özellikle bu tarihten itibaren başladı. İşte bu aldığımız emir ve cesarette burada bu tematik müzeyi kurduk. Bu müzenin anlamı ne, 1071´den giriyorsunuz, Alparslan Anadolu´yu ebedi yurt yapmak için Malazgirt´te meydan savaşını verdi ve kazandı. 2071´den de çıkacaksınız. Bin yıllık bir öykü ve ideal, 2071´de işte uzay gemisiyle müze bitiyor. Kronolojik olarak önemli tarihi dönemeçler, çeşitli sanatsal unsurlarla, heykellerle, resimlerle ortaya konmuş durumdadır. Çocukların unutamayacakları bir anı, aslında hafızalarda bunu nakşetmek istiyoruz. Bahçe düzenlenmesinin de bir esprisi var. Sağda otağı şeklinde yapılmış olan bina var. Aslında bunu da çocukların çeşitli atölye çalışmalarında kullanabilecekleri bir alan olarak dizayn ettik. Onun dışında tarihi bir traktör var. Bu traktör oldukça eski bir tarihe sahiptir. Yaklaşık 100 yıllık bir yaşa sahip, bunu da böyle bir tarihi ortam ülkenin sanayileşmesi mekanizasyon anlamında çocukların kafasında bir şeyler kalsın diye nerden nereye geldik" diye konuştu.
Törende daha sonra Vali Gündüzöz, protokol üyeleriyle birlikte müzenin açılış kurdelesini kesti. Müzeyi gezen Vali ve beraberindekiler eserler hakkında bilgi aldı.DHA-Genel Türkiye-Muş / Malazgirt Muhammed Sami MARAL
2021-09-30 17:21:39

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