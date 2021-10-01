MŞÜ’de kanser tedavisine elektrokemoterapi çözümü

Muş Alparslan Üniversitesi'nde (MŞÜ) 2 yıldır çalışmaları süren elektrokemoterapi tekniği, kanser hastaları için alternatif bir çözüm olacak.

MŞÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde kanserle mücadelede önemli bir çalışmaya imza atan akademisyenler, kanser hastalarına şifa olmak için 2 yıldır elektrokemoterapi tekniği üzerinde çalışma yürütüyor. Kemoterapi tedavisi gören hastaların hem mental hem de fiziksel açıdan kendilerini iyi hissetmeleri noktasında hücreler üzerinde ilk aşama çalışması yürüten akademisyenler, geliştirecekleri teknikle antikanser ilaç dozlarını düşürüp, kanserle mücadelede etkin tedavi sağlamayı hedefliyor.



“Düşük doz ilaçla etkin tedaviyi sağlamaya çalışıyoruz”

Yapılan çalışmayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Biyofizik Uzmanı Öğretim Üyesi Mehmet Eşref Alkış, özellikle kemoterapi tedavisiyle ilgili elektrokemoterapi denilen yeni bir yöntem üzerine çalıştıklarını söyledi. Yeni molekül senteziyle yan etkiyi düşürerek elektrokemoterapi tedavisi uygulamayı hedeflediklerini anlatan Alkış, “Bu çalışmanın normal tedaviden çok farkı var. Kanser ve kemoterapi tedavisi görenlerde yorgunluk, bitkinlik gibi birçok yan etki olabiliyor. Kanser hücreleri etrafında dıştan bir zırh oluşuyor. Bu zırh tabaka antikanser ilaçlarının hücre içerisine girmesini engelliyor. O yüzden yüksek doz ilaçlar kullanılıyor. Biz de düşük doz ilaçla etkin tedaviyi sağlamaya çalışıyoruz. Önce antikanser ilaçları uygulamasını yapıyoruz, ardından kısa süreli yüksek voltajlı elektrik akımı uyguluyoruz. Bu da kanser hücreleri etrafında oluşan zırhı delip geçiyor. Bu uygulamayla antikanser ilaçları hücre içerisine girebiliyor ve etkin bir şekilde tedavi sağlanıyor” dedi.



“Şu anda hücre üzerinde çalışma yapıyoruz”

Türkiye’de elektrokemoterapiyle ilgili çok az çalışmanın olduğunu belirten Alkış, yurtdışı ve Avrupa’daki hastanelerde bu yöntemin uygulandığını, Türkiye’de ise sadece birkaç yerin bu uygulamayı kullandığını kaydetti. Antikanser ilaçlarının pahalı olduğunu ve elektrokemoterapinin yaygınlaştırılması gerektiğini aktaran Alkış, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz şu anda hücre üzerinde çalışma yapıyoruz. İkinci aşama hayvanlar üzerinde, üçüncü aşama ise insanlar üzerinde olacaktır. Özellikle yeni sentezlediğimiz moleküllerin insanlar üzerinde tam işe yarayıp yaramadığını anlamak için yol izlemek gerekiyor. Bununla ilgili birçok çalışma yaptık özellikle meme kanseri, beyin kanseri ve kolon kanseri gibi ve uluslararası dergilerde yayınlandı, çokta rağbet gördü. Tıbbı olmayan Muş Alparslan Üniversitesinde bu çalışmayı yapmak çok önemli. İki yıllık bir çalışma. Araştırmamıza devam ediyoruz.”

Kimya alanında görevli Doç. Dr. Kenan Buldurun ise kimya ve farmakoloji alanında biyolojik olarak aktif olan birçok hedef molekül sentezini gerçekleştirdiklerini belirtti.

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