Muş Emniyet Müdürü Arıbaş, Hatay’a atandı

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Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Hatay Emniyet Müdürlüğüne atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre; 2 Ekim 2021 tarih, 31616 sayı ve 2021/467 kararı ile bazı vali ve emniyet müdürlerinin görev yerleri değiştirildi. Karara göre; Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Hatay Emniyet Müdürlüğüne, Muş Emniyet Müdürlüğüne ise Engin Kaloğlu’nun ataması gerçekleştirildi.

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