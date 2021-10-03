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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malazgirt’te kırtasiye malzemesi dağıtımı

İHA

Malazgirt’te kırtasiye malzemesi dağıtımı

Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Danışmentgazi Mahallesi Muhtarlığı ile Adana Çukurova Toros Mahallesi Muhtarlığı arasında oluşturulan ‘kardeşlik’ köprüsü kapsamında kırtasiye malzemesi dağıtımı yapıldı.
Danışmentgazi Mahallesi Muhtarı Hasan Başaran ve Adana Çukurova Toros Mahallesi Muhtarı Sibel Polat tarafından kurulan ‘kardeş mahalle’ dayanışması meyvelerini vermeye başladı. Toros Mahallesi Muhtarı Sibel Polat ve Toros Mahallesi sakinlerinin kardeş mahallelerine yolladıkları kırtasiye malzemeleri, Danışmanetgazi Mahalle Muhtarlığını ziyaret eden çocuklara hediye ediliyor.
Danışmentgazi Mahallesi Muhtarı Hasan Başaran, kardeş mahalle oldukları Toros Mahallesi Muhtarı Sibel Polat ve mahalle sakinlerinin gönderdikleri kırtasiye malzemelerini muhtarlık ofisini ziyarete gelen tüm öğrencilere hediye ettiğini belirterek, “Kardeş muhtarlığımız olan Toros Mahallesi Muhtarı Sibel Polat ve Toros Mahallesi sakinlerine gönderdikleri kırtasiye malzemeleri için çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın sağlıklı birey olarak yetişmelerini son derece önemli buluyoruz. Bu nedenle her zaman muhtar olarak eğitime ayrı bir özen göstermekteyiz. Çocuklarımıza dağıtmak için kardeş mahallemiz olan Toros Mahallesi Muhtarı Sibel Polat ve mahalle sakinleri bize kırtasiye malzemesi yolladılar. Bizde muhtarlığımızı ziyarete gelen öğrencilerimize kırtasiye malzemesi hediye ediyoruz. Kardeş mahallemiz muhtarı ve sakinlerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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