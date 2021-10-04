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Terör baskısıyla boşaltılan köyler huzurun tesis edilmesiyle şenlenmeye başladı Huzur ve güvenin sağlandığı Şenyayla bölgesi tarım ve hayvancılıkla canlanıyor

İHA

Terör baskısıyla boşaltılan köyler huzurun tesis edilmesiyle şenlenmeye başladı Huzur ve güvenin sağlandığı Şenyayla bölgesi tarım ve hayvancılıkla canlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Muş’a bağlanan Şenyayla bölgesi yakınındaki yaşam alanları devlet yatırımlarıyla şenlenmeye başladı.
Muş’ta 1993 yılında terör baskısı nedeniyle topraklarını terk eden Kayalısu köyü sakinleri, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla sağlanan huzur ve güvenle göç ettikleri bölgelere 28 yıl aranın ardından dönmeye devam ediyor. Bölgedeki vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek için il özel idaresi ekipleri tarafından 10 köy, 21 mezranın bulunduğu yaşam alanlarına yol, altyapı, su ve köprü hizmeti götürülmeye başlandı. Tarım ve hayvancılığın yeniden canlanmasının beklendiği bölgede yaşayan vatandaşların kent ve ülke ekonomisine katkı sunması hedefleniyor.

“Güven tesis edildiği müddetçe vatandaşlarımız geri dönmeye başladı”
Bölgedeki çalışmaları inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, 2021 yılı il güvenlik yolları programına teklif edilen 20 kilometrelik yolun yapımına başladıklarını söyledi. Yolda bu sene stabilize ve şev çalışması yaptıklarını kaydeden Yentür, “2022 yılında ise çift kat statik kaplama işleri yapılacak. Bu 20 kilometrelik yol bittiğinde yaklaşık 9 milyon 650 bin liralık para harcamış olacağız. Güven tesis edildiği müddetçe vatandaşlarımız geri dönmeye başladı. Daha önce sıkıntılı bir bölgeydi. Kimse gelemiyordu. Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul, Adana ve Mersin gibi şehirlere göç edenler artık yavaş yavaş geri geliyorlar. Sadece 2020 yılı içerisinde Kayalısu köyü bölgesinde 28 ev inşa edildi. Kayalısu bölgesinin hemen alt bölgesindeki Şenyayla bölgesinin de ilimiz idari sınırları içerisine dahil olmasından dolayı 2022 yılında daha çok yerleşimin buraya geleceğini tahmin ediyoruz. Devlet güveni ve güvenliği, kudretini gösterdiği müddetçe vatandaşlarımız bu bölgede üretim faaliyeti yapacaktır. Hayvancılık yapacaktır, tarım yapacaktır” dedi.

“Canlı hayvan ticareti ve sebzeciliğin altyapısı oluşuyor”
Şenyayla bölgesinde yetiştirilen bostan bitkilerinin pazarda en üst fiyattan satılan ürünlerin başında geldiğini anlatan Yentür, “Buradaki hayvancılıktan elde edilen süt ve süt ürünlerinin pazarda en iyi yerde olduğu görülmektedir. Vatandaşlarımızın büyükşehirlerden buraya dönmelerinin özelde ilimiz ekonomisine, genelde de ülkemiz ekonomisine katkıları bulunuyor. Canlı hayvan ticaretinin, et ticaretinin, süt ticaretinin artmasına ve meyvesebzecilik yapmasına da altyapı oluşturuluyor. Gelecekte daha iyi günler olacaktır. Bu hizmetlerin yapılmasına vesile olan devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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