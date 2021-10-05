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Muş’ta şeker pancarının tarladan sofraya uzanan tatlı yolculuğu Pancardan Muş ekonomisine 400 milyon liralık tatlı katkı bekleniyor 3 milyon 570 bin dekar ekilebilir tarım arazisine sahip Muş Ovası’nda pancar hasadı başladı

İHA

Muş’ta şeker pancarının tarladan sofraya uzanan tatlı yolculuğu Pancardan Muş ekonomisine 400 milyon liralık tatlı katkı bekleniyor 3 milyon 570 bin dekar ekilebilir tarım arazisine sahip Muş Ovası’nda pancar hasadı başladı

Muş’ta bin 280 çiftçi tarafından 56 bin 500 dekar alanda ekimi yapılan şeker pancarının tarladan sofraya uzanan 400 milyon liralık tatlı yolculuğu başladı.
3 milyon 570 bin dekar tarım arazisi ile Türkiye’nin üçüncü ekilebilir alanına sahip olan Muş Ovası’nda pancar hasadına başlandı. Çiftçiler tarafından yaklaşık 6 aydır bin bir zahmetle gece gündüz bakımı yapılan pancarların sökümüne başlandı. Traktör ve kamyonlarla fabrikaya taşınan pancarlar analizden geçtikten sonra kıyımının yapılması için fabrikaya gönderiliyor. Burada çeşitli işlemlerden geçen pancar, toz şeker haline getirilerek hijyenik ortamlarda torbalanıp satışa hazır hale getiriliyor. 42 bin 500 ton şeker elde edilmesi beklenen pancardan kent ekonomisine ise 400 milyon liralık katkı sağlanması bekleniyor.
Merkeze bağlı Sütlüce köyünde 880 dönüm alanda pancar ekimi yapan çiftçilerden Faruk Dizdaroğlu, “6,5 aydır pancarın sulaması, çapası, işçiliğiyle uğraşıyoruz. Şu anda pancarımız yetişti ve sökümünü yaparak fabrikaya teslimini sağlıyoruz” dedi.

“Çiftçimizin cebine 150 ile 180 milyon bandında para gireceğini düşünüyoruz”
Fabrikada devam eden pancar alım kampanyasıyla ilgili bilgi veren Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Turgut Kızılkaya ise bin 280 çiftçinin 56 bin 500 dekar alanda gerçekleştirdiği ekimden net olarak 310 bin ton civarında pancar beklediklerini söyledi. A ve C kotasından toplamda 42 bin 500 ton şeker üretmeyi hedeflediklerini anlatan Kızılkaya, “Bu süreçte çiftçimizin cebine gireceğini düşündüğümüz parasal tutar 150 ile 180 milyon bandında değişkenlik gösterecektir. Bu fabrikayı ayakta tutabilmek ve kapasitesini artırmak için elimizden geleni yaptık. Tüm çiftçilerimize çağrımızdır; ekim alanlarınızı artırmanız bizim ve sizin açınızdan çok daha iyi olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Pancar, tarladan sofraya doğru işleniyor”
Çiftçinin cebine girecek olan parayla birlikte melas, küspe ve şeker satışından 400 milyonun üzerinde kent ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Kızılkaya, “Çiftçilerimizin 6 ay boyunca gecesini gündüzüne katarak emek harcadığı pancar, tarladan sofraya doğru işleniyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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