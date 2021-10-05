Muş’ta evlat nöbetini sürdüren anne, oğluna kavuşacağı günü bekliyor Oğlu terör örgütü PKK’nın elinde olan anne: “İnşallah Demirtaş cezaevinden çıkmaz, biz de çocuklarımıza kavuşuruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’ta evlat nöbetini sürdüren anne, oğluna kavuşacağı günü bekliyor Oğlu terör örgütü PKK’nın elinde olan anne: “İnşallah Demirtaş cezaevinden çıkmaz, biz de çocuklarımıza kavuşuruz”

İHA

Muş’ta evlat nöbetini sürdüren anne, oğluna kavuşacağı günü bekliyor Oğlu terör örgütü PKK’nın elinde olan anne: “İnşallah Demirtaş cezaevinden çıkmaz, biz de çocuklarımıza kavuşuruz”

Muş’ta çocuğunun kandırılarak dağa götürülmesinden HDP’yi sorumlu tutan anne Naciye Sönmez Yıldız, evladına kavuşacağı günü özlemle bekliyor.
Bitlis’in Tatvan ilçesinden 2015 yılında kandırılarak dağa götürülen oğlu Osman Sönmez Yıldız’a kavuşma ümidiyle bekleyişini sürdüren Naciye Sönmez Yıldız, oğlunun dönüş yolunu gözlüyor. Oğluna duyduğu hasreti elinde kalan tek fotoğrafla gidermeye çalışan Naciye Sönmez Yıldız’ın tek isteği bir an önce evladına kavuşmak.

“Allah HDP’yi kahretsin”
Tatvan’da 3 yıl kaldıktan sonra Muş’a taşındığını ifade eden anne Naciye Sönmez Yıldız, oğlunun Tatvan’da eğitimine devam ettiği sırada kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi. Hastalığı nedeniyle oğlu için elinden bir şey gelmediğini vurgulayan Sönmez Yıldız, “2 yıl sonra bana haber geldi ‘çocuğun kaçırıldı’ dediler. Ben hiçbir şey yapamadım, tek başımaydım. Ameliyat olduğum için hastaydım. Çok şükür oğlum yaşıyor ve inşallah da gelecek. Allah HDP’yi kahretsin. Bu HDP bizden, çocuklardan ne istiyor? 15 yaşındaki çocuk ne biliyor? Okul okuduğu sırada oğlumu kandırıp götürdüler. Devletimiz çok güçlüdür” dedi.

“Sesimi duyuyorsan çık gel oğlum”
Oğlu Osman’a teslim olması için seslenen Sönmez Yıldız, “Seni özledim, hasretini çekiyorum, seni çok seviyorum. 6 yıldır seni görmedim, konuşamadık, hasret çekiyorum. Gece yattığımdan anlamıyorum, gündüz yemek yiyorum anlamıyorum, nasıl olduğumu bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

“İnşallah Demirtaş cezaevinden çıkmaz, biz de çocuklarımıza kavuşuruz”
Oğlu Osman’ı her gün rüyasında gördüğünü anlatan gözü yaşlı anne Naci Sönmez Yıldız, “Rüyamda soruyorum Osman gelecek misin, diyorum ‘evet anne geleceğim.’ İnşallah Demirtaş cezaevinden çıkmaz, biz de çocuklarımıza kavuşuruz. Demirtaş’ın çocuğu yok mu, o hasret çekmiyor mu, o çocuklarını özlemiyor mu? Ben çocuğumu istiyorum. Her zaman da eyleme katılacağım. Son çocuk dağdan inene kadar eyleme devam edeceğim. Bu çocukların hepsi devletin çocukları. Bizim devletimiz çocukların babasıdır. Devlet çocuklara bir şey yapmıyor. Burada özgürüz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş’ta şeker pancarının tarladan sofraya uzanan tatlı yolculuğu Pancardan Muş ekonomisine 400 milyon liralık tatlı katkı bekleniyor 3 milyon 570 bin dekar ekilebilir tarım arazisine sahip Muş Ovası’nda pancar hasadı başladı
YEREL HABERLER Muş’ta şeker pancarının tarladan sofraya uzanan tatlı ...
Malazgirt'te, ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası' etkinliği
YEREL HABERLER Malazgirt'te, ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası' ...
Malazgirt’te ‘TÜBİTAK Bilim Fuarı’ sergisi
YEREL HABERLER Malazgirt’te ‘TÜBİTAK Bilim Fuarı’ sergisi
Vali Gündüzöz Bulanık’ta
YEREL HABERLER Vali Gündüzöz Bulanık’ta
Bulanıklı muhtarlar ve gazeteciler Karadeniz'i gezdi
YEREL HABERLER Bulanıklı muhtarlar ve gazeteciler Karadeniz'i gezdi
Huzur sağlandı; 28 yıl sonra köylerine döndüler
YEREL HABERLER Huzur sağlandı; 28 yıl sonra köylerine döndüler
Terör baskısıyla boşaltılan köyler huzurun tesis edilmesiyle şenlenmeye başladı Huzur ve güvenin sağlandığı Şenyayla bölgesi tarım ve hayvancılıkla canlanıyor
YEREL HABERLER Terör baskısıyla boşaltılan köyler huzurun tesis ...
Malazgirt’te kırtasiye malzemesi dağıtımı
YEREL HABERLER Malazgirt’te kırtasiye malzemesi dağıtımı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.