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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kusursuz kulak Bager, reklam yıldızı oluyor

DHA

Kusursuz kulak Bager, reklam yıldızı oluyor


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'ta doğuştan görme engelli ve absolut (kusursuz) kulağa sahip 9 yaşındaki Bager Çalışcı, reklam yıldızı oluyor. Daha önce Haluk Levent ile reklamda oynayan Bager'e yeni teklifler geliyor. Önümüzdeki günlerde yeni bir reklam projesine hazırlandığını belirten Bager Çalışçı, konserlerde de sahne alacağını söyledi. 
Kale Mahallesi'nde yaşayan, müzikte kusursuzluk olarak bilinen 'absolut kulağa' sahip Bager Çalışçı, hayallerini adım adım gerçekleştiriyor. Doğuştan iki gözü de görmeyen ve 'Muşlu Beethoven' olarak anılan Bager, köy meydanında verdiği konserin ardından Fazıl Say ile buluşmayı başardı. İstanbul'da geçen günlerde düzenlenen bir konserde Haluk Levent ile aynı sahneyi paylaşan Bager, bir reklam projesinde de yer aldı. İlk reklamı televizyon ekranlarında yayınlanan Bager'e yeni reklam teklifleri geliyor.
Önümüzdeki günlerde yeni bir reklam projesinde yer almaya hazırlanan Bager, babası Mehmet Çalışcı ile birlikte Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Koç'u ziyaret etti. Büyük bir piyanist olmayı hedefleyen Bager'e destek sözü veren Koç, "Bager'i ulusal basında görünce gurur duyduk. Bugün Bager'i misafir ettik. Bazen reklam yapmak istersiniz, kentinizi tanıtmak istersiniz ve çok büyük bütçeler harcarsınız ama tanıtamazsınız. Ama Bager, o kadar güzel kentimizi tanıttı ki, Muş'tan böyle bir yeteneğin çıktığını bütün dünyaya gösterdi. Ticaret ve Sanayi Odası olarak, maddi ve manevi olarak her zaman destekçileri olduklarımızı belirttik" diye konuştu.
Bager'in yeteneğine dikkat çekerek, sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Koç, "Bager, Muş'un bir değeri ve herkesin sahip çıkması gerekiyor. Çünkü gerçekten böyle yetenekler kolay kolay yetişmiyor. Bager, çok farklı bir yeteneğe sahip. Ayrıca Bager'in babası Mehmet Bey´e de çok çok teşekkür ediyorum. Babası öğretmenlik mesleğini bırakarak, gecesini gündüzüne katıp, Bager'e sahip çıkıyor. Bundan sonra bizler de Bager'in takipçisi olacağız. Maddi ve manevi ne gerekiyorsa şahsım adına yanında yer alacağım" dedi. 
REKLAM YÜZÜ BAGER
İstanbul'daki konser organizasyonunda Haluk Levent ile aynı sahneyi paylaştığını belirten Bager Çalışçı, binlerce insanın izlediği etkinlikte piyano çalmanın kendisini çok mutlu ettiğini belirtti. Bir GSM firmasının reklamında yer aldığını ve önümüzdeki günlerde farklı reklam çalışmalarına da katılacağını ifade eden Bager, hayallerini gerçekleştirmek için uğraştığını vurguladı. Hayallerinin peşinden koştuğunu, ancak bazen istediği gibi sonuç elde edemediğini dile getiren Bager, tüm zorluklara rağmen başarılara imza atacağının altını çizdi. Kendisine destek sözü veren Erdal Koç'a teşekkür eden Bager, daha iyi yerlere gelebilmek adına çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.
'GEREKEN DESTEKLERİN OLMASINI İSTİYORUZ'
Bager´in babası Mehmet Çalışçı ise, "Bager artık Muş'un bir değeri olma yolunda ilerliyor. Bu konuda gereken desteklerin olmasını istiyoruz. Bager, en son GSM firmasının reklamında oynadı. Buna benzer reklam projeleri yine olacaktır" dedi. 
Haluk Levent'in bundan sonraki konserlerinde sahnede Bager'e de yer vereceğini söyleyen Çalışçı, "İstanbul'a gittik ve orada Bager, Haluk Levent'e konserinde eşlik etti. Uzun ince bir yoldayım şarkısının çaldı ve Haluk Levent de seslendirdi. Haluk Levent, bundan sonraki kendi konserlerine Bager'i de çağıracağını söyledi. Bu şekilde devam ediyoruz. Elimden geldiğince ben de Bager'e destek olmaya çalışacağım. Muş halkının da Bager'e destek olmalarını istiyoruz" diye konuştu. 
Bager, ziyarette babasının kendisine ithafen yazdığı kitabı Başkan Koç'a hediye etti. Başkan Koç da Bager'e çeşitli hediyeler vererek uğurlandı. Ticaret ve Sanayi Odası'ndan ayrılırken vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Bager, hatıra fotoğrafı çektirdi. DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2021-10-05 10:56:36

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