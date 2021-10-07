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Muş’ta 650 ton cevizden 13 milyon lira katkı bekleniyor

İHA

Muş’ta 650 ton cevizden 13 milyon lira katkı bekleniyor

Muş’ta çiftçiler tarafından 3 bin 500 dekar alanda hasadına başlanan ceviz ağaçlarından yaklaşık 650 ton ceviz elde edilmesi hedeflenirken, kent ekonomisine de 13 milyon liralık katkı sağlanması bekleniyor.
Muş’ta özellikle yüksek rakımlı bölgelerde çiftçiler tarafından doğal olarak yetiştirilen ceviz ağaçlarında hasada başlandı. Merkeze 48 kilometre uzaklıktaki Cevizlidere köyünde günün ilk ışıklarıyla hasada başlayan çiftçiler, günde yaklaşık 600 kilogram ceviz topluyor. Erkekler ağaçları silkelerken, kadınlar ise cevizleri kabuklarından ayırarak kurutmaya hazır hale getiriyor. Yaklaşık 10 bin ağacın bulunduğu köyde 20 gün süren hasat dönemi, meşakkatli toplama ve kurutma sürecinin ardından cevizlerin tezgahlardaki yerini almasıyla sona eriyor.

“Köyümüz cevizin ana merkezidir”
Cevizlidere köyünde yaşayan vatandaşlardan Süphan Uygur, köy genelinde geçim kaynağının ceviz ve hayvancılıkla sağlandığını söyledi. Ceviz hasadına başladıklarını ifade eden Uygur, “Köyümüz cevizin ana merkezidir. Köyümüzde 10 bin civarında ceviz ağacı var. Cevizlerimiz organiktir. Sabah saatlerinde erkekler olarak ağaçları silkeliyoruz ve kadınlarda toplama işlemini yapıyor. 1015 gün cevizleri kurutmaya bırakıyoruz. Daha sonra da satışa çıkarıyoruz. Cevizin tenekesini 200 ile 250 lira arasında satıyoruz. Köyümüzün geçim kaynağı hayvancılık ve cevizle sağlanıyor. Ortalama hasat dönemimiz 20 gün sürüyor. 100200 yıllık ceviz ağaçlarımız var. Yeni ceviz fidanları ekmeye başladık. Ağaç sayımızı 1520 bine çıkarmayı düşünüyoruz. Ağaçları gelecekte çocuklarımıza bırakacağız” dedi.
Ceviz hasadına başladıklarını anlatan kadınlardan Güldane Uygur ise “Kadınlar olarak ceviz soyuyoruz. Bu işlem 1015 gün sürebiliyor. Erkekler ağaçları silkeliyor, biz kadınlar ise cevizleri toplayıp kabuklarını soyuyoruz. Cevizleri kuruttuktan sonra satışa çıkarıyoruz. Bu iş zor bir iş” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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