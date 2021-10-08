Bulanık'ta okul duvarları çizgi film kahramanlarıyla süsleniyor

– Muş’un Bulanık ilçesindeki gönüllü resim öğretmenleri, Gazi İlkokulunun bahçe duvarlarını çizgi film kahramanlarıyla süslüyorlar.

Gazi İlkokulunun bahçe duvarları, öğrencilerin ilgisini çekmek ve ilçeye bir görsel estetik kazandırmak amacıyla masal ve çizgi film kahramanlarıyla renkleniyor. Bulanık’ta görev yapan gönüllü resim öğretmenleri, Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İdili’nin isteği doğrultusunda Gazi İlkokulunun bahçe duvarlarını çizgi film kahramanlarıyla süslüyor. Şehri daha güzel ve rengârenk bir görünüme kavuşturmak için gönüllü resim öğretmenlerinden oluşan ekip, Gazi İlkokulunun duvarlarını boyamaya başladı.

Yürütülen çalışma hakkında bilgi veren Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, yapılan çalışmalarla kent estetiğini ön plana çıkarmak istediklerini ifade ederek, “İlçemize altyapı anlamında büyük yatırımlar yaptık. İlçemizdeki altyapı sorunlarını tamamıyla çözdük. Şimdi artık üst yapı çalışmalarına başladık. Şu anda gönüllü öğretmen arkadaşlarımızın yürüttüğü bu çalışmanın amacı da bu okulumuzun duvarına çizgi film kahramanlarının resimlerini çizerek hem çocuklara okulu sevdirmek hem de caddeye görsel bir estetik kazandırmak. Çevremizi güzelleştirmek için boş duvarları, okul duvarlarını boyayarak şehrimize estetik bir görünüm kazandırıyoruz. Bu çalışmalarımız önümüzdeki günlerde de devam edecektir. Katkılarından dolayı resim öğretmenlerimize teşekkür ederiz” dedi.

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