Konakkuran beldesinde 'Bilim Fuarı Sergisi' düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konakkuran beldesinde 'Bilim Fuarı Sergisi' düzenlendi

İHA

Konakkuran beldesinde 'Bilim Fuarı Sergisi' düzenlendi

Muş'un Malazgirt ilçesinin Konakkuran İmam Hatip Ortaokulunda TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi açıldı.
Konakkuran İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin bilimsel çalışmalarını tanıttığı serginin açılışını Malazgirt Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Konakkuran Belde Belediye Başkanı Abdurahman Ömeroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Milli Eğitim Şube Müdürü Şahin Kılıç, Konakkuran İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Cansel Akar ve öğretmenler yaptı. Kaymakam Demirer, organizasyonda emeği geçen okul yönetimine, projelerin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, bu gibi proje ve çalışmaların daha da ileriye taşınıp ilçeyi en iyi şekilde temsil etmesini temenni etti.
TÜBİTAK tarafından desteklenen 4006 Bilim Fuarı proje yürütücüsü Konakkuran İmam Hatip Ortaokulu Fen Bilimleri öğretmenleri de, bu tür proje faaliyetlerinin öğrencilerin bilimsel düşüncelerini geliştirdiğini ve bu bilim fuarını geleneksel hale getireceklerini ifade ettiler.
Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Abdurahman Ömeroğlu, bilim fuarına katılan tüm öğrencilere kitap hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bulanık'ta okul duvarları çizgi film kahramanlarıyla süsleniyor
YEREL HABERLER Bulanık'ta okul duvarları çizgi film kahramanlarıyla ...
Bulanık’ta reflektör uygulaması
YEREL HABERLER Bulanık’ta reflektör uygulaması
MŞÜ’de “22. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi” düzenlendi
YEREL HABERLER MŞÜ’de “22. Uluslararası Psikolojik Danışma ve ...
Muş’ta 650 ton cevizden 13 milyon lira katkı bekleniyor
YEREL HABERLER Muş’ta 650 ton cevizden 13 milyon lira katkı ...
Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti sürüyor Evlat nöbetindeki anne: “Devlet babamızdır, devlet kardeşimizdir, devlet atamızdır”
YEREL HABERLER Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti sürüyor Evlat ...
Göçerlerin zorlu geri dönüş yolculuğu başladı
YEREL HABERLER Göçerlerin zorlu geri dönüş yolculuğu başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.