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'Kusursuz kulak' Bager, Cumhurbaşkanı Erdoğan için çaldı

DHA

'Kusursuz kulak' Bager, Cumhurbaşkanı Erdoğan için çaldı


Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)- MUŞ´ta, doğuştan görme engelli ve kusursuz kulağa sahip Bager Çalışçı (9), cep telefonu üzerinden görüştürüldüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´a `Gesi Bağları´ ve 'Burası Muş´tur' türkülerini piyano ile çaldı. 
Bursa'nın Osmangazi Belediyesi´nce düzenlenen ve Doğu ile Güneydoğu illerini kapsayan 'Biz Anadoluyuz Dostluk ve Kardeşlik Gezisi'nde önemli buluşma gerçekleşti. TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Milletvekilleri Muhammed Müfit Aydın, Refik Özen, Osman Mesten, Zafer Işık, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Erol Bodur´un yer aldığı heyet, Muş programında, müzikte kusursuzluk olarak bilinen absolut kulağa sahip Bager Çalışçı´yı Nadaslık köyündeki evinde ziyaret etti.
BAGER´E YENİ PİYANO SÖZÜ
AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı ve Belediye Başkanı Feyat Asya ile partililerin eşlik ettiği ziyarette, evin bahçesinde mini konser veren Bager, Aşık Veysel´den `Uzun İnce Bir Yoldayım´ ile Beethoven´dan eserler çaldı. Heyetten alkış toplayan Bager´e, Osmangazi Belediye Başkanı Dündar ise yeni piyano sözü verdi. Ayrıca Bager´e, AK Parti Bursa Milletvekili Çavuşoğlu tarafından nazar boncuğu takıldı.
ERDOĞAN'DAN BAGER´E ANKARA DAVETİ
AK Parti'li Çavuşoğlu, Bager'i cep telefonu üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürdü. Erdoğan´ın "Bize piyano resitalini ne zaman yapacaksın?" sorusuna "Şimdi" yanıtını veren Bager, `Gesi Bağları´ türküsünü çaldı.
Bager´in Muş Ovası´ndaki piyano resitallerinden bahseden Erdoğan, "İnşallah şöyle bir Ankara´da onu ağırlarız. Ankara´da da bizlere bir resital yapar" dedi.
Bager´in anne ve babasına selamlarını ileterek, gözlerinden öptüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST gençlerinden birinin de Bager olduğunu söyledi.
Yaşadığı mutluluk ile piyanosunun başına geçen Bager, çaldığı 'Burası Muş´tur' türküsünü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a armağan etti. Bager, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ile telefon üzerinden görüştük. Bundan dolayı çok mutluyum. Kısmet olursa Ankara´da Cumhurbaşkanı'mıza özel piyano da çalacağım. Hayallerime adım adım ilerliyorum. Çok mutluyum" diye konuştu. 
Bager´in babası Mehmet Çalışçı ise "Bager, Cumhurbaşkanı'mız ile telefon üzerinden görüştü ve kendilerine 'Gesi Bağları' türküsünü çalarak, armağan etti. Cumhurbaşkanı'mız da Bager´i Ankara´ya davet etti. İnşallah önümüzdeki günlerde Bager, Ankara´da Cumhurbaşkanı'mızla bir araya gelecektir. Bundan dolayı çok mutluyuz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2021-10-11 13:57:35

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