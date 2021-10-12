AFAD’tan kamu personellerine arama kurtarma eğitimi

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

Muş Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından Afet Eğitimi Yılı kapsamında gönüllü öğretmen ve kamu personellerine hafif arama kurtarma eğitimi verildi.

AFAD’ın 2021 Afet Eğitimi Yılı kapsamında eğitimleri devam ediyor. AFAD ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde Muş’taki 25 gönüllü öğretmen ve Milli Eğitim Müdürlüğü personeline, uzman ekiplerce deprem ve benzeri durumlara karşı hafif arama kurtarma eğitimi verilerek bilgilendirmeler yapıldı. Uygulamalı olarak eğitime alınan öğretmen ve personeller, olası afet durumlarında olaylara müdahalelerde görev alabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.