Muş'ta doğal buzdolabı geleneği Kışlık erzaklar buzdolabı yerine toprak altında saklanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta doğal buzdolabı geleneği Kışlık erzaklar buzdolabı yerine toprak altında saklanıyor

İHA

Muş'ta doğal buzdolabı geleneği Kışlık erzaklar buzdolabı yerine toprak altında saklanıyor

Muş’un Korkut ilçesine bağlı Yünören köyünde geçimlerini hayvancılıkla sağlayan besiciler, kışlık erzaklarını buzdolabı yerine 23 metre toprağın altında oluşturdukları ve ‘kiler’ adını verdikleri özel alanda muhafaza ediyor.
Merkeze 56 kilometre uzaklıktaki Yünören köyü sakinleri, kışlık ve yazlık gıda erzaklarını asırlık gelenekle sıcak ve soğuktan koruyor. Atalarından kalma geleneği yaşatmaya devam eden köy sakinleri, yaz mevsiminde elde ettikleri peynir, tereyağı, yoğurt, turşu ve konserve gibi temel gıda malzemelerini toprağın altında yaptıkları özel alanda muhafaza ediyor. Köyde hemen hemen her evin önünde toprağa gömülü şekilde bulunan özel alanlar, köylülerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

“Buzdolabı yerine toprak altındaki alanı kullanıyoruz”
Hayvancılıkla uğraştığını ifade eden 67 yaşındaki köy sakinlerinden Zeynel Abidin Uğurlu, hayvanlardan elde ettikleri sütten yoğurt, peynir ürettiklerini ve bu ürünleri toprak altındaki alanda sakladıklarını söyledi. Buzdolabı kullanmadığını anlatan Uğurlu, “Buzdolabı iyi değil, onun için toprak altındaki alanı daha münasip görüyoruz. Her eşyamızı ‘kiler’ dediğimiz bu alana koyuyoruz. Kilerimiz toprağın altında. Dededen babadan ne gördüysek onu sürdürüyoruz. Bu geleneği inşallah çocuklarımıza bırakacağız” dedi.

“Dolaptan daha sağlıklı ve daha koruyucu”
Kiler geleneğinin atalarından kalma olduğunu vurgulayan kadınlardan Zekiye Gül ise “Burası buzdolabından daha iyi. Kışlık erzaklarımızı burada saklıyoruz. Burada peynir, yoğurt, turşu, menemen var. Burası dolaptan daha sağlıklı ve daha koruyucu. Yazın ortasında erzaklarımıza burada hiçbir şey olmuyor. Yazın serin, kışın sıcak tutuyor. Kilerimiz 23 metre toprağın altında. Bu geleneği sürdürüyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AFAD’tan kamu personellerine arama kurtarma eğitimi
YEREL HABERLER AFAD’tan kamu personellerine arama kurtarma eğitimi
Muş’ta terör örgütü PKK’ya ait malzemeler ele geçirildi
YEREL HABERLER Muş’ta terör örgütü PKK’ya ait malzemeler ele ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Kusursuz Kulak’ Bager’e davet
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Kusursuz Kulak’ Bager’e ...
'Kusursuz kulak' Bager, Cumhurbaşkanı Erdoğan için çaldı
YEREL HABERLER 'Kusursuz kulak' Bager, Cumhurbaşkanı Erdoğan için ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.