Muş’ta silah kaçakçılığı operasyonu

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muş’un Varto ilçesinde jandarma ekipleri tarafından silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar kapsamında silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Yapılan aramalarda; 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 keskin nişancı tüfeği, 8 kalaşnikof şarjörü, 448 kalaşnikof fişeği, 42 keskin nişancı tüfeği fişeği ve 1 av tüfeği ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.