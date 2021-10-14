Muş’ta terör örgütü PKK’ya ait lav tanksavar silahı ve patlayıcılar ele geçirildi

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Muş’un Hasköy ilçesinde, jandarma ekipleri, “Eren4 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Çapar” operasyonu kapsamında terör örgütü PKK’ya ait olduğu tespit edilen lav tanksavar silahlar ile patlayıcı madde ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Hasköy ilçesi Koğuktaş köyü kırsalında, ‘Eren4 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Çapar’ operasyonu düzenlendi. 13 Ekim 2021’de yapılan arazi arama tarama faaliyetinde toprağa gömülü vaziyette, terör örgütüne ait olduğu tespit edilen; 2 lav tanksavar silahı, 7 el bombası, 1 kalıp plastik patlayıcı, 3 kilogram plastik patlayıcı malzemesi ele geçirildi” denildi.

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