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VEDAŞ Muş İl Müdürlüğünden Alparslan-2 Barajına teknik gezi

İHA

VEDAŞ Muş İl Müdürlüğünden Alparslan-2 Barajına teknik gezi

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Muş İl Müdürlüğünde görev yapan mühendisler, Alparslan2 Barajına teknik ziyarette bulundu.
MuşVarto karayolunun 33. kilometresinde Murat Nehri üzerine inşa edilen Alparslan2 Barajında teknik inceleme yapan VEDAŞ mühendisleri, barajın bölümleri hakkında yetkililerden bilgi alırken, suyun elektrik enerjisine dönüşme aşamalarını da yerinde gözlemledi. Teknik geziye katılan VEDAŞ İl Müdürü Suat Coşar, çalışma arkadaşlarının kişisel ve teknik gelişimine katkı sağlayacak etkinliklere devam ettiklerini ifade etti. Bu tür ziyaretlerin özellikle işe yeni başlayan mühendisler için oldukça verimli geçtiğini aktaran Coşar, “Teknik gezimizde, dağıtımını yaptığımız elektriğin üretim aşamalarını yerinde gözlemledik. Merak ettiğimiz tüm soruları detaylı bir şekilde cevaplayan ve bizlere çok güzel ev sahipliği yapan Alparslan2 Barajı yetkililerine VEDAŞ ailesi adına teşekkürlerimi sunarım” dedi.

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