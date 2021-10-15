İki köy arasındaki husumet barışla son buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İki köy arasındaki husumet barışla son buldu

İHA

İki köy arasındaki husumet barışla son buldu

Muş’un Malazgirt ilçesinde iki köyün gençleri arasında yaşanan silahlı kavga nedeniyle başlayan husumet, kanaat önderlerinin ve ilçe protokolünün araya girmesiyle son buldu.
İlçeye bağlı Yeniköy ve Tatlıca köylerinin gençleri arasında yaklaşık 6 ay önce başlayan anlaşmazlık kavgaya dönüşmüş, her iki köyün fertleri yaralanmıştı. Jandarma ile Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni bir olayın yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemleri alınarak olayın büyümesi engellenmişti. Her iki köyün önde gelenleriyle görüşen ilçenin kanaat önderleri, konuyu Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, AK Parti Muş İl Genel Meclisi Başkanı Sait Yıldırım, Belediye Başkanı Cengiz Altın ve İlçe Jandarma Komutanı Aydın Aydın’a aktardı. Görüşmelerin sonuç vermesiyle taraflar barıştırıldı.
Yeniköy taziye evinde düzenlenen barış yemeğine, Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, AK Parti Muş İl Genel Meclisi Başkanı Sait Yıldırım, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Konakkuran Belde Belediye Başkanı Abdurahman Ömeroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Aydın Aydın, İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, kanaat önderleri, her iki köyün önde gelenleriyle çok sayıda Malazgirtli vatandaş katıldı. İlçe Müftüsünün barış konuşması ile başlayan barış yemeğinde eller açılıp, böyle olayların bir daha yaşanması için dualar edildi.
Barış yemeğinde konuşan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, ilçe için çok önem taşıyan barışa vesile olan herkese teşekkür ederek, “Buradan şunu anlıyoruz. Dinimizin kardeşliğe ne kadar önem verdiğini ve bizler için konunun üst düzey olduğunu Cenabı Allah bize bu şekilde buyuruyor. Bizimde bunu düstur almamız ve dinimizin bu emirleri doğrultusunda hareket etmemiz lazım. O nedenle de bugünkü barışın güzel bir şeye vesile olacağını ve devam edeceğini değerlendiriyorum. Müslüman kardeşliğini baz alarak inşallah bundan sonra kardeşlik iklimini her anlamda devam ettireceğiz. Bizimde bu bölgede katıldığımız ilk barış. Bu barışın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. İlçemizin tüm ileri gelenleri de burada. Ufak tefek mevzuları büyütmeden bizlere de iletebilirsiniz. İnşallah güzel günlere hep birlikte ulaşacağız. Bugün buradaki barışın yapılmasında emeği geçen, aracı olan bütün arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum” dedi.
Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın’ın da bir konuşma yapmasının ardından verilen barış yemeğinin ardından katılımcılar Tatlıca köyüne geçerek köy meydanındaki camide barış çayı içti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

VEDAŞ Muş İl Müdürlüğünden Alparslan-2 Barajına teknik gezi
YEREL HABERLER VEDAŞ Muş İl Müdürlüğünden Alparslan-2 Barajına ...
Muş’ta terör örgütü PKK’ya ait lav tanksavar silahı ve patlayıcılar ele geçirildi
YEREL HABERLER Muş’ta terör örgütü PKK’ya ait lav tanksavar silahı ...
Muş'ta gözü yaşlı ailelerin HDP önündeki evlat nöbeti sürüyor
YEREL HABERLER Muş'ta gözü yaşlı ailelerin HDP önündeki evlat nöbeti ...
Muş'ta evlat nöbetindeki anne: Demirtaş'ın cezaevinden çıkmasını istemiyorum
YEREL HABERLER Muş'ta evlat nöbetindeki anne: Demirtaş'ın ...
Kaymakam Demirer'den köy okuluna ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Demirer'den köy okuluna ziyaret
Kaymakam Demirer’den Sanayi Odası Başkanı Yoldaş’a ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Demirer’den Sanayi Odası Başkanı Yoldaş’a ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.