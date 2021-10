İki köy arasındaki husumet barışla son buldu

Muş’un Malazgirt ilçesinde iki köyün gençleri arasında yaşanan silahlı kavga nedeniyle başlayan husumet, kanaat önderlerinin ve ilçe protokolünün araya girmesiyle son buldu.

İlçeye bağlı Yeniköy ve Tatlıca köylerinin gençleri arasında yaklaşık 6 ay önce başlayan anlaşmazlık kavgaya dönüşmüş, her iki köyün fertleri yaralanmıştı. Jandarma ile Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni bir olayın yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemleri alınarak olayın büyümesi engellenmişti. Her iki köyün önde gelenleriyle görüşen ilçenin kanaat önderleri, konuyu Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, AK Parti Muş İl Genel Meclisi Başkanı Sait Yıldırım, Belediye Başkanı Cengiz Altın ve İlçe Jandarma Komutanı Aydın Aydın’a aktardı. Görüşmelerin sonuç vermesiyle taraflar barıştırıldı.

Yeniköy taziye evinde düzenlenen barış yemeğine, Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, AK Parti Muş İl Genel Meclisi Başkanı Sait Yıldırım, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Konakkuran Belde Belediye Başkanı Abdurahman Ömeroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Aydın Aydın, İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, kanaat önderleri, her iki köyün önde gelenleriyle çok sayıda Malazgirtli vatandaş katıldı. İlçe Müftüsünün barış konuşması ile başlayan barış yemeğinde eller açılıp, böyle olayların bir daha yaşanması için dualar edildi.

Barış yemeğinde konuşan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, ilçe için çok önem taşıyan barışa vesile olan herkese teşekkür ederek, “Buradan şunu anlıyoruz. Dinimizin kardeşliğe ne kadar önem verdiğini ve bizler için konunun üst düzey olduğunu Cenabı Allah bize bu şekilde buyuruyor. Bizimde bunu düstur almamız ve dinimizin bu emirleri doğrultusunda hareket etmemiz lazım. O nedenle de bugünkü barışın güzel bir şeye vesile olacağını ve devam edeceğini değerlendiriyorum. Müslüman kardeşliğini baz alarak inşallah bundan sonra kardeşlik iklimini her anlamda devam ettireceğiz. Bizimde bu bölgede katıldığımız ilk barış. Bu barışın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. İlçemizin tüm ileri gelenleri de burada. Ufak tefek mevzuları büyütmeden bizlere de iletebilirsiniz. İnşallah güzel günlere hep birlikte ulaşacağız. Bugün buradaki barışın yapılmasında emeği geçen, aracı olan bütün arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum” dedi.

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın’ın da bir konuşma yapmasının ardından verilen barış yemeğinin ardından katılımcılar Tatlıca köyüne geçerek köy meydanındaki camide barış çayı içti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.