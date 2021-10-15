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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

İHA

Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
Muş’ta jandarma ekipleri tarafından MuşBingöl karayolu üzerinde KonukbeklerYaygın arasında helikopterle trafik denetimi yapıldı. İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Ali Bayer, beraberindeki Asayiş Şube Müdürü Jandarma Binbaşı Özgür Barış İçöz, Trafik Kısım Amiri Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Olca ile İl Jandarma Komutanlığından havalanan helikopterle havadan trafik denetimi yaptı. Kurallara uymayan sürücüler yol kontrol uygulaması yapan timlere bildirildi.
Helikopter destekli olarak gerçekleştirilen havadan ihbarlı trafik denetimlerinde seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri, makas atma, hatalı sollama, aşırı hız ve yayaların geçiş önceliği denetimlerine ağırlık verildi. Denetimlerle sürücülerde yakalanma riski algısını ve farkındalığını oluşturmak maksadıyla sürücülerin sürekli olarak kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Ayrıca denetimlerde bilgilendirici broşür, çocuklar için boyama kitabı dağıtıldı.

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