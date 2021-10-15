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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’ta TYP kuraları çekildi

İHA

Muş’ta TYP kuraları çekildi

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilecek 240 temizlik çalışanı kura çekimiyle belirlendi.
Muş Spor Lisesi spor salonunda korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen kura çekimi, saygı duruşuna müteakip İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan Muş Vali Yardımcısı Hasan Taş, ilk kura çekimini yapacaklarını belirterek, herkese hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.
Muş İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ise “Bu yıl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilimize vermiş olduğu TYP çalışanlarının sayısı 240 kişidir. Bu 240 kişinin 100 kişisi 5 ilçemize dağılacak, geri kalan 140 kişi ise merkez ilçede görev alacak. Bu 240 kişinin kuraları burada çekilecek. Her şey şeffaf, en adil şekilde kura çekimi yapılarak gerçekleştirilecek ve sizlerde burada göreceksiniz” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından torbadan ilk istihdam edilecek kişinin ismini Vali Yardımcısı Hasan Taş tarafından noter huzurunda çekti.
240 kişinin istihdam edileceği isimler, noter huzurundaki kura çekimiyle sorunsuz şekilde tamamlandı.

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