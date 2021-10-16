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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş merkezli PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltı

İHA

Muş merkezli PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltı

Muş merkezli 2 ilde jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün ve milis işbirlikçilerinin yapmış olduğu faaliyetlerin deşifre edilmesi maksadıyla yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; PKK/KCK silahlı terör örgütünün talimatları doğrultusunda Muş’un Malazgirt ilçesi Erence köyünde 2014 yılında köy komisyonu kurulduğunun tespit edildiği belirtildi. Sözde köy komisyonuna üye oldukları tespit edilen 13 şüpheli şahsa yönelik 12 Ekim 2021 tarihinde Muş merkezli İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenlendiği ifade edildi.
Yürütülen soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alınırken, 6 şüpheli ifadesinin ardından, 7 şüpheli ise Malazgirt Sulh Ceza Hakimliğinin ilgili kararı gereği ‘adli kontrol şartıyla’ serbest bırakıldı.

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