Malazgirt’te ‘TÜBİTAK Bilim Fuarı’ sergisi

– Muş’un Malazgirt ilçesindeki Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesi öğrencileri tarafından ‘Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Fuarı’ sergisi açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi tarafından yürütülen "Eğitimde İşbirliği Protokolü" kapsamında öğrencilerin hazırlamış olduğu bir birinden güzel projeler, Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesinin spor salonunda sergilendi. TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisine Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesi Müdürü Gökhan Demir, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Serginin açılış kurdelesini kesen Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Cengiz Altın, "hayırlı olsun" temennilerinde bulundu.

Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesi Müdürü Gökhan Demir, yarının bilim adamlarını yetiştirirken, ilgi ve yeteneklerini bir şenlik havası içerinde paylaşmak istediklerini söyledi. Eğitim öğretimi okulun dört duvarının dışına çıkarmak istediklerini vurgulayan Demir, "Asıl unutulmayan bilgi, yaparak elde edilen öğrenmedir" dedi.

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