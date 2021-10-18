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Malazgirt'te ‘Bilgilendirme ve Değerlendirme’ toplantısı

İHA

Malazgirt'te ‘Bilgilendirme ve Değerlendirme’ toplantısı

Muş’un Malazgirt Ziraat Odası Başkanlığınca çiftçilere yönelik bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.
Malazgirt Ziraat Odasında yapılan toplantıya Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, Malazgirt Ziraat Odası tarım danışmanı Servet Öner, Yerel Eylem Grubu Derneği LPO Görevlisi Cihan Aydemir, Ziraat Yüksek Mühendisi Cemile Ceylan ve mahalle muhtarları ile çok sayıda çiftçi katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, oda olarak her daim çiftçinin yanında olduklarını söyledi. Kılıç, “Pandemi dolayısı ile uzun zamandır siz çiftçilerimizle toplantı yapamıyorduk. Bugünkü toplantımızın sunumları ziraat mühendislerimiz, Yerel Eylem Grubu ve odamızın tarım danışmanları yapacak. Tarım danışmanlarımıza istediğiniz zaman soru sorabilir, onlardan tarım ile ilgili destek alabilirsiniz” dedi.
Malazgirt Ziraat Odasının tarım danışmanları Servet Öner ise Malazgirt ilçesinde çiftçilik yapanlara danışman olarak ellerinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtti. Öner, “Malazgirt ilçemizde çiftçilik yapan vatandaşlarımızın sorun ve sıkıntılarını çok iyi biliyoruz. Pandemiden dolayı da çok sıkıntılar yaşandı. Bu sıkıntılar çok şükür odamızın başarılı ekibi tarafından çok azami bir seviyeye indirildi. Malazgirtli çiftçilerimiz, devletimizin verdiği hibe desteklerine mutlaka başvursunlar ve işlerini büyütsünler. Bu hibe desteklemeleri konusunda halkımızı bilinçlendirmek için ayrıca bir toplantı yapmayı düşünüyoruz. Danışmanlar olarak Malazgirt ilçemizde hayvancılığın yaygınlaştırılması için bugünkü toplantıyı düzenledik” diye konuştu.
Yerel Eylem Grubu Derneği LPO Görevlisi Cihan Aydemir, devlet destekli olarak açılan Yerel Eylem Grubunun faaliyetleri hakkında bilgiler verirken, Malazgirt Ziraat Odası mühendislerinden Cemile Ceylan ise her konuda Malazgirt çiftçisine hizmet etmeye hazır olduklarını ifade etti.

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