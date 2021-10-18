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Muş’ta tekstil kent açıldı, gençler işbaşı yaptı Türkiye’nin en genç nüfuslu illerinden Muş’ta tekstil atölyeleriyle istihdam artırılıyor

İHA

Muş’ta tekstil kent açıldı, gençler işbaşı yaptı Türkiye’nin en genç nüfuslu illerinden Muş’ta tekstil atölyeleriyle istihdam artırılıyor

Türkiye’nin en genç nüfus oranına sahip illeri arasında yer alan Muş’ta devlet desteği ile kurulan “Sultan Alparslan Tekstilkent” gençlere istihdam kapısı oldu.
Muş Valiliği tarafından 2020 yılında inşası başlatılan ve 10 bin kişinin istihdam edilmesi hedeflenen ‘Tekstilkent’ projesiyle yapımı tamamlanan bazı atölyelerde makine başına geçen gençler işbaşı yaptı. Devlet desteği sayesinde özellikle gençlerin istihdamının sağlanması ve büyükşehirlere göçün azaltılması için hazırlanan proje ile işsiz birçok genç Sultan Alparslan Tekstilkent ile iş sahibi oluyor. Atölyede işbaşı yapan bazı gençler, ilk kez kendi maaşlarını alacak olmanın heyecanını yaşıyor.

“Tekstilkentin ilk misafirleri olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz”
Atölye işletmecisi Mustafa Akün, Muş’un 6. bölgede yer almasından dolayı tekstil üretimi yapan insanlar için cazip bir yer olduğunu söyledi. İşletme sahiplerinin SGK prim desteğinden faydalanıyor olmalarının bölge için çok avantajlı olduğunu ifade eden Akün, “İstanbul’daki bir firmamı 6. bölge desteğinden faydalanmak için buraya getirerek bu işletmemizi açtık. Sultan Alparslan Tekstilkent’in ilk misafirleri olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Buranın gelişmesiyle gelecek olan firmalar bizi görecek, doğru bir yatırım yapıldığını görecekler ve buradaki yatırımlar da artırılacaktır. Burası şu anda 100 ile 150 arasında bir istihdam sağlayacak. Her gün iş alımlarımız devam ediyor. Bu insanlarımızı sigorta güvencesi çatısı altında çalıştırıyoruz” dedi.

“En büyük faktör devlet desteklerinin olması”
Şu anda günlük bin 200 civarında pantolon ve üst grup üretimi yaptıklarını kaydeden Akün, “Bunların hepsi ihracata giriyor. İlk önce Balkan ülkeleri ve Avrupa olmak üzere dünyanın her yerine gidebilen ürünler yapılmaktadır. Yaklaşık 3 ay sonra burası daha da büyüyecek ve yan taraftaki binayı katmamızla istihdam sayımız 400 olacak. Burada en büyük faktör devlet desteklerinin olması. İstihdam desteği çok büyük bir özellik” ifadelerini kullandı.
Yıllık olarak ekonomiye 7,5 ile 10 milyon lira arasında bir katkı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Akün, bunun da ülke ekonomisi ve bölgedeki çalışan insanlar için çok önemli bir yatırım olduğunu belirtti.

“Hem sigorta hem de asgari ücretle iş bulmak bir kadın için çok zor”
Makineci olarak 3 gündür işbaşı yaptığını ifade eden Zeliha Bozkurt, “Sultan Alparslan Tekstilkent’te işe başladım. 3 gündür makineci olarak çalışıyorum. Nişanlıyım. Aile ekonomisine katkı ve düğün hazırlıkları için çalışıyorum. Tekstil olmasa pek çalışacak bir yer yok. İmkanlar kısıtlı. Hem sigorta hem de asgari ücretle iş bulmak, bir kadın için çok zor. Bu bizim için çok iyi oldu” diye konuştu.

“İlk defa kendi maaşım olacak”
İlk çalışma haftası olduğu için çok heyecanlı olduğunu aktaran Eda Korkmaz da, “İlk defa kendi maaşım olacak ve maaşımla aileme destek olacağım. Güzel bir ortam. İşle birlikte üniversiteye de hazırlık yapıyorum” dedi.

“Birçok kişi bu iş yeri sayesinde ekmek sahibi oldu”
İş bulmakta sıkıntı yaşandığını belirten çalışanlardan Nardane Alındık ise şöyle konuştu:
“Buranın açılması birçok işsize destek oldu. Birçok kişi bu iş yeri sayesinde ekmek sahibi oldu. Ben de eşime destek olmak için çalışıyorum. İşe yeni başladım. İşimden memnunum. Bu ilk işim. Yeni evliyim ve iş sayesinde aile ekonomimize katkı sağlayacağım.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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