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112’ye “Muhabbet kuşum öldü beni teselli edin” çağrısı Muş 112 Acil Çağrı Merkezi 8 ayda 380 bin çağrıya cevap verdi 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tuncay Mergen: “380 bin çağrının 330 bini asılsız”

İHA

112’ye “Muhabbet kuşum öldü beni teselli edin” çağrısı Muş 112 Acil Çağrı Merkezi 8 ayda 380 bin çağrıya cevap verdi 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tuncay Mergen: “380 bin çağrının 330 bini asılsız”

Muş’ta acil numaraların bir çatı altında toplandığı ‘112 Acil Çağrı Merkezi’nde 8 aylık sürede 380 bin çağrıya cevap verilirken, gelen bazı ihbarlar ise pes dedirtiyor.
Muş’ta acil çağrı yapılması gereken durumlarda vatandaşların birden çok numara yerine 112’yi aramaları için kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi, vatandaşlara en hızlı şekilde hizmet vermeye devam ediyor. 8 ay önce hizmete giren ve 380 bin çağrıyı süzgeçten geçiren 112 Acil Çağrı Merkezi çağrı karşılama personelleri, 50 bin asıl vakaya ulaşırken, 330 bin asılsız çağrıya maruz kaldı.

“380 bin çağrının 330 bini asılsız”
112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tuncay Mergen, gazetecilere yaptığı açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi olarak 33 personelle vatandaşlara hizmet verdiklerini söyledi. 10 Şubat 2021’den bugüne kadar gelen toplam çağrı sayısının 380 bin civarında olduğunu kaydeden Mergen, “Bunlardan asıl çağrı sayısı 50 bin, asılsız çağrı sayısı da 330 bin civarındadır. Şu an asılsız çağrılarımız yüzde 85, asıl vaka oranımız ise yüzde 15 civarındadır. Günlük olarak bin 500 ile 2 bin çağrı almaktayız. Bu asılsız çağrıları azaltmak için bir takım çalışmalarımız bulunmaktadır. Bu çalışmalardan bir tanesi de imamlarla toplantılar düzenlemektir” dedi.

“112’nin asılsız aranması can veya mal kaybına sebebiyet verebilir”
Asılsız çağrıların kurum için büyük sorun oluşturduğunu vurgulayan Mergen, “Yapılan asılsız çağrılar çalışan personellerimizin performansını büyük ölçüde düşürmektedir. Bu çağrılar azaldığı zaman gerçek vakalara ve ihtiyaç sahiplerine daha kısa sürede ulaşma imkanımız söz konusudur. Vatandaşlardan ricamız 112’yi asılsız ve gereksiz olarak aramamalarıdır. 112’nin asılsız aranması can veya mal kaybına sebebiyet verebilir. Burayı gereksiz yere meşgul eden vatandaşlarımız 512 lira para cezasına çarptırılacak ve aynı zamanda hapis cezası da söz konusudur. Kurumumuzun amacı kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak, maliyeti azaltmak ve vatandaşlarımızın en kısa sürede 112’ye ulaşmalarını sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

“Muhabbet kuşum öldü beni teselli edin”
112 Acil Çağrı Merkezi çağrı karşılama personeli Hatice Kaymazer ise görevlerinin gelen asılsız vakaları eleyip gerçek vakalara ulaşmak olduğunu ifade etti. Aramaları süzgeçten geçirerek ilgili birimlere aktardıklarını anlatan Kaymazer, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Gelen asıl ihbarları ilgili birimlere aktarıyoruz. Tabi bunun yanında çok ilginç vakalara da rastlıyoruz. Tanışmak için arayan insanlar oluyor, evlenme teklifi eden insanlar olabiliyor, Bizim buradaki görevimiz sağlık, emniyet, jandarma, AFAD, itfaiye ve orman birimlerine gelen vakaları iletmek. Gelen asılsız ihbarlar bizim gerçek vakalara ulaşmamızı engelliyor. ‘Muhabbet kuşum öldü’ diye sabahında teselli isteyen insanlar olabiliyor, okul isteyen, proje isteyen aramalar geliyor. Bir teyzemiz sürekli haberleri izleyip bize anlatıyor. Bir beyefendi kendisini gizli polis teşkilatından zannedip kayıp vakaları bize iletmekle meşgul. Her nöbette sürekli olarak bu kişiler arıyorlar.”

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