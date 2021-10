Muş’ta evlat nöbetine 2 aile daha katıldı Muş’ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 12’ye yükseldi Terör örgütünün elindeki kardeşine seslenen ağabeyi: “Yaşlı annemiz dayanamıyor ölmeden gel seni görsün”

Muş’ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan annelere iki aileden daha destek geldi, nöbet tutan ailelerin sayısı 12’ye yükseldi.

Muş'ta, HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin bekleyişi sürüyor. Öğle saatlerinde parti binası önüne eylem için gelen anneler, 27. haftaya oturma eylemiyle devam etti. HDP İl Başkanlığı önünde toplanan aileler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açarak HDP ve PKK aleyhinde sloganlar attı.



Aile sayısı 12'ye yükseldi

Eyleme katılan Teker, Özcan, Yenilmez, Aktar, Kılıç, Arul, Baykara, Uçkun ve Sönmez Yıldız, Koçhan ailelerine bir destekte Aslan ve Gören ailelerinden geldi.



“HDP çocukları kandırıyor”

HDP’den oğlunu istediğini ifade eden annelerden Naciye Sönmez Yıldız, oğlunun küçük yaşta kandırılarak kaçırıldığını söyledi. Oğluna devlete teslim olması için seslenen Naciye Sönmez Yıldız, “işkence yok burada her şey iyi. Orada hayat boş. Bu HDP sizi kandırdı. İnşallah devletimiz bize yardımcı olacak ve oğlumu getirecek” dedi.



“Yaşlı annemiz dayanamıyor ölmeden gel seni görsün”

Kardeşi Menderes Gören’in 2013 yılında 24 yaşındayken Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinden terör örgütü PKK tarafından kandırılarak kaçırıldığını anlatan eyleme yeni katılan ağabeyi Mustafa Gören de, “bugün eyleme katıldım. Kardeşimi istiyorum. Kardeşim devletin şefkatli kollarına sığın. Biz seni bekliyoruz. Yaşlı annemiz dayanamıyor ölmeden gel seni görsün. Devletimiz her konuda size yardımcı olur. Hiç çekinmeyin, kimseye inanmayın, devlet sizi kurtarır ve her imkanı size tanır. 8 yıldır kardeşimden hiç haber alamadık. Kardeşimi bulana kadar peşini bırakmayacağım” ifadelerini kullandı.

Eyleme yeni katılan ve Türkçe bilmeyen anne Pınar Aslan da oğlunun 12 yaşındayken kaçırıldığını, 8 yıldan bu yana ne sesini ne de bir fotoğrafını gördüğünü belirtti. Oğlu Servet Aslan’ın kandırıldığını vurgulayan Pınar Aslan, “nasıl kandırdılar bilmiyorum. Ben istiyorum ki oğlum gelsin. 8 yıldır arıyorum bulamıyorum ve kendisinden bir haber alamadım. Buraya bize yardımcı olmaları için geldik. Çocuğumuza kavuşmak istiyoruz. Bugünden sonra ha burası, ha Diyarbakır neresi gerekiyorsa gidip eyleme katılacağım. İnsan evladı için her şeyi yapar” diye konuştu.



“Başka anne babaların ciğeri yanmasın”

2009 yılında oğlu Deniz Uçkun’un aniden ortadan kaybolduğunu ve 2015’te İstanbul’daki bir eylemde öldüğü haberini alan eyleme destek veren baba Mazhar Uçkun ise şöyle konuştu: “O yıllarda oğlumun bulunması için gerekli mercilere dilekçemi verdim. 2015 yılında oğlum İstanbul’da bir eylem sırasında öldü. Kimsenin başına böyle bir şey gelmesin, herkes dikkat etsin. Bu bir ateştir. Ben oğlumu kandırıp götüreni Allah’a havale ediyorum. Başka anne babaların ciğeri yanmasın. Herkes dikkat etsin. Buradan dağdaki gençlere sesleniyorum; herkes dönsün annesine babasına kavuşsun, ölmesinler. Kimsenin ciğeri yanmasın.”

