Muş´taki evlat nöbetine 2 aile daha katıldı

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA) MUŞ´ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlat nöbetindeki aile sayısı, 27´nci haftada 12´ye yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için her hafta çarşamba günü HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, gün geçtikçe artıyor. 27´nci haftada evlat nöbetine, Gören ve Aslan aileleri de katıldı. 2015 yılında Bulanık ilçesinde terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan 12 yaşındaki oğlu Servet için eyleme katılan anne Pınar Aslan, çocuğuna 'Dön gel' çağrısı yaptı.

'ÖLMEDEN GEL, GÖR ONU'

Tekirdağ´ın Çorlu ilçesinde 2013 yılında dağa götürülen 31 yaşındaki kardeşi Menderes için evlat nöbetine katılan Mustafa Gören ise terör örgütünün kardeşini kandırdığını söyledi. Kardeşini istediğini vurgulayan Gören, "Kardeşimin peşini bırakmayacağım. Bu eyleme katılarak, kararlı bir şekilde devam edeceğim. Kardeşimi istiyorum. Kardeşim gel, bir an evvel devletimizin kollarına sığın. Devlet sizlere her türlü imkanı tanır. Hiçbir şüpheniz ve korkunuz olmasın. Yaşlı annen seni bekliyor. Ölmeden gel, gör onu. Annem için gel, kardeşlerin için gel, ailen için gel. Biz seni bekliyoruz" diye konuştu.

Annelere destek veren Mazhar Uçkun da, 2009 yılında kaybolan ve 2015 yılında İstanbul'da katıldığı terör örgütü eyleminde ölüm haberini aldığı oğlu Deniz gibi başkalarının bir hiç uğruna gitmesini istemediğini belirterek, "Gidenler benim sesimi duysunlar. Herkes anne ve babasına kavuşsun, geri dönüş yapsınlar. Bu bir tuzaktır. Bir ölüm yoludur. Benim çocuğum öldü, benim ciğerim yandı başkalarının yanmasın" dedi

DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2021-10-20



