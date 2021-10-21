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Muş’ta sağlıkçılar vatandaşlara aşı hizmeti ulaştırmak için kapı kapı geziyor 3 doz aşı olan Sadık Dede: “105 yaşındayım böyle hizmet görmedim” 87 yaşındaki Raşit Dede: “Ben 5. doz aşıyı da istiyorum”

İHA

Muş’ta sağlıkçılar vatandaşlara aşı hizmeti ulaştırmak için kapı kapı geziyor 3 doz aşı olan Sadık Dede: “105 yaşındayım böyle hizmet görmedim” 87 yaşındaki Raşit Dede: “Ben 5. doz aşıyı da istiyorum”

Muş’ta korona virüsle mücadele kapsamında çalışma yürüten sağlık çalışanları, vatandaşlara aşı ulaştırmak için köy köy gezerek hizmet sunuyor.
Muş İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı aşı timleri, salgınla mücadelenin ilk gününden bu yana vaka sayılarının azalması ve toplumsal bağışıklığın artırılması için fedakarca çalışmaya devam ediyor. Merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Dumlusu ve Kıyıbaşı köyü ile Serinova beldesinde kapı kapı gezen sağlıkçılar, aşı hizmetini vatandaşın ayağına götürüyor. Korona virüsle mücadele kapsamında mavi kategoriye geçiş için cami minarelerinden aşı anonsu yapan aşı timleri, en ücra köylere dahi ulaşarak adeta aşı seferberliği yürütüyor.

“kapı kapı gezerek vatandaşlarımıza aşı götürmeye çalışıyoruz”
Yapılan çalışmayla ilgili açıklamada bulunan Muş İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Biriminde görevli ebe Sabahat Moralılar Cansever, merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Dumlusu köyünde vatandaşlara mobil aşı hizmeti verdiklerini söyledi. Camilerden aşı için anons yaptıklarını kaydeden Moralılar Cansever, “Kapı kapı gezerek vatandaşlarımıza aşı götürmeye çalışıyoruz. Çok zor ve meşakkatli bir iş bir o kadar da keyifli. İnsanların evlerine girip yüreklerine dokunmak gerçekten çok güzel. Evlerimizden çok erken saatte çıkıp geç dönüyoruz. Gün bizim için çok uzun" dedi.

“Yıpratıcı da olsa hastalığı yenebilmemizin en temel taşı aşıdır”
Hastalığın ortadan kalkması için aşının şart olduğunu anlatan ebe Sabahat Moralılar Cansever, “Bu hastalığı yenmek için aşılama çalışmalarına devam edeceğiz. Şu an turuncu kategorideyiz. Sarı ve mavi olabilmek için de elimizden geleni yapacağız. İlimizin yüzde 63’ü kırsal kesimde yaşıyor. Kırsalda bu hizmeti sağlık müdürlüğü olarak vermeye devam edeceğiz. 105 yaşındaki bir amcamızı aşıladık çok tatlıydı kendisiyle sohbet ettik. Böyle şeyler de insanın çok hoşuna gidiyor. Bu anlamda bizde mesleki doyumumuzu yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“105 yaşındayım böyle hizmet görmedim”
Dumlusu köyü sakinlerinden 105 yaşındaki Sadık Aykan da, bugün kapısına kadar gelen sağlık ekiplerinin kendisinin 3. doz aşısını yaptığını ve onlara teşekkür ettiğini ifade etti.
Devletten çok razı olduğunu belirten Aykan, “Ben 105 yaşındayım. Üç defa bana aşı yaptılar. Sağlıkçılar kapıma kadar geldi. Cenabı Allah onlardan razı olsun. Ben hükümetimden çok razıyım, şikayetçi değilim. Bu yaşıma kadar böyle hizmet görmedim. Kapı kapı gezip bize hizmet getiriyorlar. Herkes aşısını olsun" diye konuştu.

“Devletimiz bizim peşimizde geziyorsa neden aşımızı olmuyoruz”
3. doz aşısını yaptırdığı için duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlardan 87 yaşındaki Raşit Yılmaz ise şöyle konuştu:
“Allah devletimizden razı olsun 3 kez aşımı oldum. Ben 87 yaşındayım ve herkesin aşı olmasını istiyorum. Bu aşı kapımızın önüne kadar geliyor. Devletimiz bizim peşimizde geziyorsa neden aşımızı olmuyoruz. Ben 45. doz aşıyı da istiyorum. Eğer olmaz derlerse başka ama aşı iyidir. Millete zararı varsa devlet ne diye aşıyı göndersin.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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