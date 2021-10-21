Malazgirt’te Mevlid-i Nebi programı düzenlendi

Mevlidi Nebi Haftası münasebetiyle Malazgirt İlçe Müftülüğü tarafından “Hazreti Peygamber ve Vefa Toplumu“ konulu konferans programı düzenlendi.

Malazgirt Kültür Merkezi Konferans salonunda düzenlenen, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, Muş İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Doğan, İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, Ak Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, STK temsilcileri, kurum amirleri, din görevlileri, vatandaşlar katıldı. İstiklal Marşı ve Kur’an Kerim tilavetiyle başlayan program, Diyanet işleri Başkanlığımızca hazırlanan 2021 Yılı Mevlidi Nebi Sinevizyon gösterisinin ardından, Muş İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu’nun “Hazreti Peygamber ve Vefa Toplumu“ konulu konferansıyla devam etti. Peygamber Efendimizin hayatından vefa örnekleri anlatan Müftü İmamoğlu, Rabbimize, Peygamber Efendimize, anne babamıza, insanlara, çevremize ve tüm canlılara vefalı olabilmenin yolu peygamber efendimize ittiba ile olacağını, onun güzel hayatını anlayıp yaşantımıza aktarmakla olacağını belirtti. Programa katılan misafirlere “Peygamberimiz ve Vefa Toplumu” konulu kitap hediye edildi. Programa katılanlar duydukları memnuniyeti dile getirerek bu programın düzenlenmesinde emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür ettiler.

Program sonunda Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer Muş İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu’na seminere verdikleri katkıdan dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.