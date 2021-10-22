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Köy okulunda ‘TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’ sergisi

İHA

Köy okulunda ‘TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’ sergisi

Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Karakaya Köyü Ortaokulunda "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" sergisi düzenlendi.
TÜBİTAK tarafından desteklenen ve öğrencilerin bilimsel bilgi, beceri ve bilime olan ilgi isteklerini arttırmak amacıyla düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergisinin açılışına İlçe Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şahin Kılıç, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı. 60 öğrenci ve 2 danışman öğretmen tarafından hazırlanan 20 projenin sergilendiği fuar büyük ilgi gördü.
TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergisinin önemli bir proje olduğunu belirten Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, “TÜBİTAK tarafından desteklenen bilim fuarı, köylerimizde okuyan öğrenciler için çok faydalı. Bu bilim fuarları sayesinde çocuklarımız daha çok bilime yöneliyorlar. Bu sayede köylerimizde okuyan öğrencilerimiz ileride bilim adamları olabilecekler. İlçemizin köylerinden biri olan Karakaya'da yapılan sergide, proje yürütücüsü öğretmenlere gösterdikleri yoğun çabadan dolayı teşekkür ediyorum. Projeyi koordine eden öğretmenlerimiz, öğrencilerine bilimi sevdirmek ve onları ailesine, milletine ve insanlığa faydalı birey olarak yetiştirmek için elinden gelen gayreti göstereceğinden hiçbir şüphemiz yoktur. Köylerimizde öğretmenlik yapan kardeşlerimizin her türlü sorumluluğu vicdanıyla yerine getireceğine inanıyorum" dedi.
TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergisi sonrası Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş ile birlikte Karakayalı vatandaşlarının dilek ve temennilerini dinleyen Kaymakam Demirer, korona virüsü ile mücadelede mutlaka aşı olunması çağrısını yeniledi.

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