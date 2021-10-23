Türk Kızılay, 29´uncu aşevini Muş´ta açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk Kızılay, 29´uncu aşevini Muş´ta açtı

DHA

Türk Kızılay, 29´uncu aşevini Muş´ta açtı


Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)TÜRK Kızılay, 29´uncu aşevini Muş´ta hizmete açtı. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık´ın katıldığı törende, 5 bin kişi kapasiteli aşevinde pişirilen yemekler, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
Kent merkezinde 4 bin metrekarelik arazi üzerine kurulan ve 880 metrekare kapalı alanı olan Türk Kızılay Gıyasettin Bingöl Aşevi'nin açılış törenine Muş Valisi İlker Gündüzöz, Belediye Başkan Vekili Aydın Özarslan, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Koç ve iş insanı Gıyasettin Bingöl ile davetliler katıldı. Törende konuşan Bingöl, Kızılay´ı önemsediğini vurgulayarak, aşevinin kurulmasında desteğinin olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Kızılay Başkanı Kınık ise Muş´ta hayata geçirilen aşevinin hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti. Kınık ile beraberindeki heyet, engelli kız çocuğuna da tekerlekli araç hediye etti. Dualar eşliğinde açılışı yapılan ve ihtiyaç sahipleri için günlük 5 bin kişi kapasiteli sıcak yemeğin çıkarılacağı aşevi, heyet tarafından gezildi. Ocak başına geçen Kerem Kınık, pişirilen yemekleri sefer taslarına doldurarak, ihtiyaç sahiplerine dağıttı.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2021-10-23 15:36:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hayırsever iş adamının yaptırdığı Kur’an kursu hizmete açıldı
YEREL HABERLER Hayırsever iş adamının yaptırdığı Kur’an kursu ...
Muş’ta PTT’nin 181. kuruluş yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Muş’ta PTT’nin 181. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Vali Gündüzöz’den sürücülere uyarı
YEREL HABERLER Vali Gündüzöz’den sürücülere uyarı
Köy okulunda ‘TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’ sergisi
YEREL HABERLER Köy okulunda ‘TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’ sergisi
Muş polisinden gerçeği aratmayan tatbikat Muş’ta çevik kuvvet polisleri tatbikat yaptı
YEREL HABERLER Muş polisinden gerçeği aratmayan tatbikat Muş’ta ...
Varto Dernekleri Federasyonundan bilgisayar desteği
YEREL HABERLER Varto Dernekleri Federasyonundan bilgisayar desteği
Jandarmadan üniversite öğrencilerine bilgilendirme
YEREL HABERLER Jandarmadan üniversite öğrencilerine bilgilendirme
Muş'ta aşı olmayanların isimlerini cami hoparlöründen okudular
YEREL HABERLER Muş'ta aşı olmayanların isimlerini cami hoparlöründen ...
Malazgirt’te Mevlid-i Nebi programı düzenlendi
YEREL HABERLER Malazgirt’te Mevlid-i Nebi programı düzenlendi
Muş’ta sağlıkçılar vatandaşlara aşı hizmeti ulaştırmak için kapı kapı geziyor 3 doz aşı olan Sadık Dede: “105 yaşındayım böyle hizmet görmedim” 87 yaşındaki Raşit Dede: “Ben 5. doz aşıyı da istiyorum”
YEREL HABERLER Muş’ta sağlıkçılar vatandaşlara aşı hizmeti ...
Türk Kızılay'dan Muş'a 5 bin kişi kapasiteli aşevi
YEREL HABERLER Türk Kızılay'dan Muş'a 5 bin kişi kapasiteli aşevi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.