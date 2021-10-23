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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’ta Gıyasettin Bingöl aşevinin açılışı yapıldı

İHA

Muş’ta Gıyasettin Bingöl aşevinin açılışı yapıldı

Muş’ta eğitimci ve hayırsever iş adamı Gıyasettin Bingöl tarafından yaptırılan 5 bin kişi kapasiteli ‘Türk Kızılay Aşevinin’ açılışı törenle yapıldı.
Türk Kızılay Muş Şube Başkanlığı bahçesindeki 4 bin metrekare alan üzerine inşa edilen aşevinin açılış töreni saygı duruşuna müteakip İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan Muş Valisi İlker Gündüzöz; tarihimizde ve kültürümüzde yardımlaşmanın çok önemli olduğunu ve pek çok musibetler, afetler geçirmiş bir millet olarak dimdik ayakta, dayanışma içerisinde olduklarını söyledi. Türkiye’nin açta açıkta kimseyi bırakmayan, komşusu açken hemen ona yemek götüren, yardımcı olmaya çalışan bir aziz millet olduğunu vurgulayan Vali Gündüzöz, “Memleketin her yerindeki insanımız bu haslette güzel insanlar. Ama bakıyorsunuz batıya en ufak bir kriz olunca millet sokaklarda arabaları yakıyor, dükkanları yağmalıyor. Bizim milletimiz ise o zorlu anlarda dayanışmayla bu musibetleri bertaraf ediyor, sıkıntılı zamanları rahatlıkla aşıyor. Bu aşevi son derece önemli. Güzel bir sembolik bina oldu. Gıyasettin ağabeye teşekkür ediyoruz. Allah hayrını kabul etsin. Fakir fukaraya sahip çıkmak son derece önemli. Kızılay sadece fakir fukaraya değil, afet dönemlerinde de hiç aklımıza gelmediği noktalarda karşımıza çıkan ve bizim elimiz kolumuz olan teşkilattır. Bir şeyi de söylemek lazım, hakkını teslim etmek lazım. Bu iş Cumhurbaşkanımızın riyasetinde ve onun teşvikleriyle bu noktaya geldi. Kızılay bugüne kadar vardı ama tekrar o baştaki ruha kavuştu ve önemli atılımlar yaptı. Sadece Anadolu topraklarında değil, aynı zamanda dünyanın her yerinde Hilali Ahmer var, Türk Kızılay’ı var” dedi.

“Bizim dokunmadığımız masum bir kalp kalmamalı”
Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık da, Gıyasettin Bingöl tarafından hediye edilen aşevinin Kızılay’ın sabit 29. aşevi olduğunu kaydetti. Kızılay’a bağlı yaklaşık 33 seyyar aşevinin de olduğunu anlatan Dr. Kınık, “Kızılay’ımızın bize yeni katılan bu 5 bin kişilik kapasitesiyle beraber kendi halihazır besleme kapasitesi yaklaşık 600 bine çıkıyor. Aynı anda 600 bin insanı besleyebilecek, gıda desteği verebilecek bir kapasitemiz var. Aynı şekilde sivil toplum kuruluşlarımızın oluşturmuş olduğu Kızılay’ın şemsiyesi altında beslenme kümesiyle de yaklaşık 3 milyon insana ulaşıyor. Bizim dokunmadığımız masum bir kalp kalmamalı. Geride kimseyi bırakmadan, ihtiyaç sahibi kimseyi bırakmadan onlara uğraşmaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Kızılay’ı önemsediğini belirten eğitimci ve hayırsever iş insanı Gıyasettin Bingöl ise aşevinin çok önemli bir yer olduğunu belirterek, “Aşevinin bütün hayırların başında olduğuna inanıyorum. İnsanların karnını doyurmak en büyük sevap. Çünkü karnı doymayan insan ibadette yapamıyor, kulluk görevlerini de yerine getiremiyor. Onun için bunu çok önemsiyorum. Bu teklifi alınca değerlendirdim. Ben Muşluyum, Muş çocuğuyum. Muş’un bağrından çıktım ve hiçbir zaman inkar etmedim. Bir Muşlu birliği, kardeşliğini her zaman çok önemsemişimdir. Onun için bu şans bize verildi. Allah ömür verdikçe hemşehrilerime çok güzel işler yapacağıma inanıyorum” diye konuştu.
Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Koç’un da bir konuşma yaptığı törende, aşevinin yapımına katkıda bulunanlara plaket verildi. Ardından Muş Kızılay Şube Başkanlığı tarafından engelli bir kız çocuğuna alınan çocuk arabası hediye edildi. Aşevinin açılışı kurban kesiminin yapılması, duaların edilmesi ve protokol üyelerinin kurdele kesmesiyle gerçekleşti. Daha sonra Vali Gündüzöz, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve iş insanı Gıyasettin Bingöl, aşevini gezerek vatandaşlara yemek dağıtımında bulundu.
Törene; MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, vali yardımcıları, iş insanları, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

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