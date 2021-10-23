Muş’ta terör operasyonu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muş’ta terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirilirken, 1 kişi ise tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Bulanık ilçesinde 2015 yılında PKK/KCK terör örgütünün talimatı doğrultusunda kurulan sözde köy komisyonuna üye 13 şahsa yönelik 20 Ekim 2021 tarihinde operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda 1 adet 7,62 mm çapında kalaşnikof tüfek, 2 şarjör ve 29 adet 7,62 mm fişek ele geçirildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklanırken, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 11 kişinin de ifadesine başvuruldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.