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İmkansızlıktan kaldığı evin yerine şimdi yüksekokul yaptırıyor Varto’da yüksekokulun temeli törenle atıldı

İHA

İmkansızlıktan kaldığı evin yerine şimdi yüksekokul yaptırıyor Varto’da yüksekokulun temeli törenle atıldı

Muş'un Varto ilçesinde hayırsever iş adamı Gıyasettin Bingöl Ballı, bir zamanlar imkansızlık nedeniyle kaldığı evin yerine yaptıracağı yüksekokul binasının temelini törenle attı.
Vartolu iş adamı Gıyasettin Bingöl Ballı tarafından Muş yolu üzerinde yapılacak okul inşaatı için düzenlenen temel atma törenine Muş Valisi İlker Gündüzöz, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Muş Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Güder, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı. İstiklal Marşı’nın okunması ve duanın yapılmasının ardından katılımcılara butona basarak temele ilk harcı attı.
Varto’nun kendileri için önemli bir yer olduğunu dile getiren Vali İlker Gündüzöz, “Varto bizim göz bebeğimiz ve bu amaçla da özel bir ihtimam gösteriyoruz. Şer olanda hayır doğar. Burası bir deprem bölgesi ve kuzeydoğu Anadolu fay hattının ve Doğu Anadolu fay hattının kesiştiği yer. Varto dolayısıyla geçmişinde de Gıyasettin Beyin bahsettiği bir deprem geçmişi var. Biz burayı bir pilot bölge seçtik. MTA ile birlikte bunu özel idare müdürlüğü ve köylere hizmet götürme birliği ile parasını ödemek süratiyle sondajla çok derinlere iniyor. Sıcak suyun yüzeye sızması yetmiyor. Ekonomik olarak işletilmesi için düzenli bir debi ile gelmesi lazım. Burda çok güzel bir sıcak su bulduk. İnşallah gelecek sene burası bir termal kent olacak ve hemen yanında da okulumuz kendini gösterecek. Varto hızla değişecek ve hak ettiği yere bir an önce gelecek inşallah. Emeği geçen herkese şükranlarımı arz ediyorum” dedi.
Gıyasettin Bingöl Ballı, yaşanan Varto depreminde 2 saat enkaz altında kaldığını belirterek, “İlkokulu zor şartlarda okuduk. Resmi rakamlara göre 2 bin 850 kişi ölmüş, kalan çocukları ise devlet okuttu. Bizde onlardan biriyiz. Yıl 1973 şurada bir değirmen vardı. Bende köyden ilk gelmişim, ömrümde ilk elektriği görüyorum. Direği gördüğüm zaman bir saat direğe baktım. Ertesi gün yatılı okul sınavlarına gireceğiz. Amcam oğlu da değirmencinin evinde kalıyor. Çok zor bir ortam, bende o gece ona misafir oldum. Biz o gece geç yattığımız için sabah sınava geç kaldık. Yatılı okula kadar koşarak gittik. Rahmetli amcam kapıda bekliyor. Yatılı okul sınavına girdim ve kazandım. Biz 13 kişi girmiştik, hiç biri kazanamadı. Kırk sekiz yıl sonra Allah’ım ne kadar büyüksün ya değirmencinin evinin yerinde ilçemize okul yapmayı nasip etti. Allah’a yüz bin kere şükürler olsun. Okuyan çocuklar gerçek hayallerini burada gerçekleştirecekler. Varto’nun ekonomisine. eğitimine, geleceğine çok önemli bir katkı olur. Muş Alparslan Üniversitesinin bir kanadı devamlı Varto’da olur” diye konuştu.
“Dicle’nin kuzularını, Fırat’ın kuzularını kurtlara, çakallara kaptırmamak için burada bu okulu açtık” diyen Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ise “Üniversitemizin kuruluşunda 6 fakülte, 3 meslek yüksekokulu vardı. Elhamdülillah şu an 9 fakülte ve 6 meslek yüksekokulu var. Sadece birkaç yılda 4 fakülte ve 3 meslek yüksekokulu açıldı. Bu bir Türkiye rekorudur. Varto ve Bulanık’ta meslek yüksekokulunu açmak çok şükür bize nasip oldu. Hem Varto’da hem Bulanık’ta öğrenci alıyoruz. Varto Meslek Yüksekokulunu 2018 yılında açarken birçok mülahaza ile açtık. Bunların en başında buradaki gençlerimizi, Dicle’nin ve Fırat’ın kuzularını kurtlara, çakallara kaptırmamak için burada bu okulu açtık. Ben Gıyasettin Beye teşekkür ederim. Varto ilçesine hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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